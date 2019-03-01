Об'єкт у Києві продали на аукціоні майже на 12000% дорожче за стартову ціну

Нежитлове приміщення в центрі Києва площею більш 137 кв. м продали на аукціоні за 2,1 мільйона гривень.

Про це повідомляється на сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі у Facebook.

"Якби не мала приватизація, то сьогодні об'єкт площею понад 137 квадратів в центрі Києва продали за 17 000 грн. Але завдяки прозорій і конкурентній системі ProZorro.Продажі лот пішов з молотка аж за 2,1 млн грн", - йдеться в повідомленні.

У Мінекономрозвитку також відзначили, що за нежитлові приміщення на вулиці Василя Тютюнника боролися 94 учасника. І це забезпечило зростання ціни в 119 раз або майже 12 000%.

За даними МЕРТ, мала приватизація принесла державі 871,4 млн грн. З них місцева влада заробили 466,2 млн грн.

Нагадаємо, нещодавно найбільший ТРЦ Respublika Фірташа змогли продати. Переможець аукціону заплатить за недобудований ТРЦ 777,131 млн грн.