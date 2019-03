Депутат БПП: із Приватбанку на рахунки "Кварталу 95" вивели 41 мільйон доларів

Володимир Зеленський Фото Ельдар Сарахман

Депутат від "Блоку Петра Порошенка" Володимир Ар'єв заявляє, що 41 мільйон доларів з "Приватбанку" за часів Ігоря Коломойського вивели на рахунки студії "Квартал 95" Володимира Зеленського.

"Весна покаже, хто де крав, кажете? 1 березня. Показуємо. Як 41 млн $ коштів вкладників Приватбанку було виведено на рахунки коміків "Кварталу 95" через кредитування пов'язаних із Коломойским компаній", – пише він у Facebook.

Ар'єв не називає джерела, але викладає номери контрактів і дати банківських трансферів.

За його словами, "відбулося все за стандартною для олігарха схемою розкрадання, яку розслідував Kroll після виведення Коломойським і компанією 6 мільярдів доларів коштів вкладників та грошей, які йшли на рефінансування банку з резервів НБУ, коли банк почав сипатися під тягарем піраміди, створеної власниками".

"У 2012 році Приват видає кредити на суму більше 400 млн грн (курс долара – 8 грн) компаніям "Реаліз Ойл" та ТОВ "ТД Карпатнафтотрейд", які входять до структури групи "Приват" Коломойського. Через декілька секунд ці кошти опиняються на рахунку ПАТ "Укртранснафта", менеджмент якої теж контролювався Ігорем Коломойським", – пише нардеп.

"Керівником "Укртранснафта" на той час є Олександр Лазорко – керівник інших компаній групи Приват та відомий маніпуляціями з викачування технологічної нафти та її розміщенням на зберіганні на заводах групи "Приват", – зазначає він.

"Протягом декількох днів 38,2 млн доларів США були виведені з "Укртранснафти" на рахунки компанії Transit SA у Кіпрській філії Банку, що зареєстрована в Швейцарії на Ігоря Коломойського (32,5%), Геннадія Боголюбова (32,5%) та Ігоря Суркіса (25%)", – заявляє Ар'єв.

"Далі компанія Transit SA проганяє ці кошти через чотири офшорки, що зареєстровані на осіб, які представляють інтереси Коломойського та є лише номінальними власниками цих компаній, і в результаті 41 млн $ осідає на компанії Godfrey Consulting Limited, що зареєстрована на Сергія Мельника", – стверджує він.

За словами нардепа БПП, це – ще один представник номінальних власників, який "володіє" більш ніж 40 компаніями, що мають рахунки в Приватбанку на Кіпрі. Також, за даними Ар'єва, Мельник є членом редакційної ради пов'язаної компанії ТОВ "ТК "Приват ТБ Дніпро" та директором ряду компаній групи Приват.

"Замаскувавши рух коштів через офшорки, вони дійшли до кінцевого призначення компаній, що зареєстровані на учасників студії "Квартал 95", а саме: Андрія Яковлева, Бориса та Сергія Шефіра, Сергія Трофимова та Володимира Зеленського", – заявляє соратник Порошенка.

Далі, за його даними, кошти були розміщені на депозитах, а потім виведені з банку на рахунки компаній за межами банку, що унеможливлює їх подальше відстеження.

Протягом 2012-2016 років всі кошти вивелися на наступні компанії чи рахунки фізосіб:



• Dr. Robert Walz (DE)



• Pinehill Investment Holdings Inc.



• Lacront Unitrade Llp (Uk)



• Piper Smith Watton Llp (Uk)



• Candlewood Investments Limited



• Triapos Limited, Cyprus



• SHSN Limited, Belize



• Atrazon Limited LTD, Cyprus



• Maintrade Limited, Seychelles



• Panevest End Co S.A., Panama



• Aldorante Limited, Cyprus



• Film Heritage Lnc, Belize

"Всі кошти виводилися зі схожим призначенням платежів "оплата" або "передоплата за послуги згідно контрактів". Також відповідно до одного з призначень, 1,3 млн € були направлені на купівлю нерухомості", – заявляє Ар'єв.

Він наголошує, що "всі компанії зареєстровані в офшорних зонах".

"Кінцеві бенефіціарні власники цих офшорок невідомі, крім двох останніх – кіпрської Aldorante Limited та Film Heritage Inc (Беліз). Вони оформлені на Володимира Зеленського, згідно декларації кандидата. 41 млн $ виводився з ПриватБанку частинами, починаючи з 2012 року, з моменту співпраці Коломойського і Зеленського", – заявляє Ар'єв.

Напередодні він писав, що 8 жовтня 2012 року проекти Студії "Квартал-95" перемістилися з "Інтера" на каналі "1+1".

"Через місяць Приватбанк видає компанії Укртатнафта, яка перебувала під контролем Коломойського, кредит на 10 мільйонів доларів", – заявляв Ар'єв.

"Один день - і кошти отримує компанія Transit SA. Вона зареєстрована у Швейцарії на імена власників Привату Коломойського та Боголюбова, а також Ігоря Суркіса. Після цього гроші роблять карколомні віражі світом. Для маскування ці мільйони проганяють через рахунки кіпрського Приватбанку", – додав він.

"Зрештою понад 6 мільйонів доларів опиняються на рахунках однієї кіпрської компанії. Вона називається Green Family Ltd (Зелена сім‘я з обмеженою відповідальністю, в перекладі)", – стверджував нардеп.

"Тепер ви знаєте і про іншу, більшу суму. Це не на корпоративі у Суркіса за 100 тисяч неоподаткованих доларів виступити. Тут все цікавіше", – пише Ар'єв.

Нагадаємо, раніше в різних юрособах журналісти нарахували у артиста 17 бізнес-партнерів.

