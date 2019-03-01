"Від нуля до 24 тисяч": міністр розповів про виплату березневих субсидій

Громадяни України отримуватимуть індивідуально визначену суму субсидії, середній розмір якої становить 1,681 тисяч гривень.

Про це під час виступу у Верховній Раді повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.

За його словами, станом на 20 лютого 2019 року субсидію готівкою отримують 3,378 млн домогосподарств.

"Вже в березні вони (субсидіанти) отримають готівкові кошти в розмірі призначеної їм субсидії за лютий. В середньому це становить 1681 гривню. Звертаю увагу, що це середній показник", - сказав міністр.

"Субсидії мають індивідуальний характер – від нуля до 24 тисяч. У нас є в Харківській області субсидіанти, які отримують таку суму (24 тисячі гривень - ЕП)", - сказав Рева.

"Тобто кожен отримує індивідуально визначену суму, яка буде різною. Аналогічні виплати вони отримають до кінця опалювального сезону в квітні за березень, і в травні за квітень 2019 року", - додав міністр.

Нагадаємо:

В березні-квітні 2019 року пенсіонери, які одержують мінімальну пенсію, отримають компенсацію за невиплачену індексацію у розмірі 2,410 тисяч гривень.

Детальніше про виплату субсидій готівкою читайте у статті Економічної правди: Субсидія 2019: чим загрожує монетизація і виплати готівкою

Економічна правда