Український агрохолдинг закупив 130 вагонів-зерновозів
Протягом січня-лютого агропромисловий холдинг "Астарта" закупив 130 вагонів-зерновозів по контрактах з вітчизняними виробниками – ПАТ "Дніпровагонмаш" та ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод".
Про це йдеться у прес-релізі холдингу.
"Компанія активно використовує новий рухомий склад – на сьогодні ним перевезено понад 10 тис. тонн сільськогосподарської продукції. У березні очікується поставка ще 70 вагонів", - повідомили у компанії.
"Власний вагонний парк допоможе компанії оптимізувати логістику, особливо під час пікових сезонних навантажень. Для ефективного оперування власним та орендованим парком в "Астарті" створюється служба з експедирування", - повідомляє прес-служба.
Верховна Рада у липні минулого року підтримала правки щодо внесення вагонів-зерновозів у перелік сільгосптехніки, при закупівлі якої агровиробники отримують компенсацію.
Астарта – вертикально-інтегрований агропромисловий холдинг, який з 1993 року працює у сфері цукрового та сільськогосподарського виробництва.
Основна діяльність холдингу полягає у вирощуванні буряку, зернових і олійних культур, виробництві високоякісного цукру та супутньої продукції, а також молока і м’яса. Крім того, Астарта має потужності із переробки сої та виробництва біогазу.
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Економічна правда
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