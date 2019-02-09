Заплати за сусіда: Нові правила нарахувань "зверх лічильника" ще не діють

Підприємства тепло-, водопостачання та водовідведення поки що не можуть застосовувати нову Методику розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ.

"Наразі підприємства тепло-, водопостачання та водовідведення не можуть застосовувати нову Методику розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг та здійснювати будь-які додаткові нарахування, посилаючись на нову Методику", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві наголошують, що до укладення нових договорів споживачі мають оплачувати послуги за чинними договорами.

"Методика може застосовуватись лише після укладення споживачами нових договорів з виконавцями комунальних послуг (за вимогами нового закону №2189). До того часу нарахування населенню за комунальні послуги має здійснюватися за чинними договорами та правилами. Тобто, тепло- та водопостачальні підприємства не можуть розподіляти воду і тепло відповідно до нової Методики. Це є прямим порушенням умов чинних договорів зі споживачами", - пояснюють у Мінрегіоні.

Прес-служба нагадує, що нова Методика встановлює порядок розподілу в будинку обсягів спожитих комунальних послуг: постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання.

Методика була розроблена Мінрегіоном на виконання закону "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" та нового закону №2189 "Про житлово-комунальні послуги", який набуває чинності з 1 травня 2019 року.

Нагадуємо:

В Україні анонсували зміну принципів нарахування оплати за спожиті послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

Закон передбачає, що мешканці будинку як власники цілісного майнового комплексу повинні платити за весь обсяг води, яку спожив їх будинок.

Серед основних принципів методики - визначення і розподіл різниці між обсягом холодної води, виміряним загальнобудинкових лічильником, і сумарним обсягом спожитої холодної води за показаннями квартирних лічильників.

Для будинків, де всі приміщення оснащені лічильниками холодної води, обсяг небалансу розподіляється між усіма споживачами пропорційно обсягу споживання.

Для будинків, де частина приміщень не оснащена лічильниками холодної води, обсяг небалансу розподіляється між споживачами, які не мають лічильників, пропорційно кількості осіб, які фактично користуються послугами.

Економічна правда