Мешканці багатоповерхівок доплачуватимуть за холодну воду "зверх лічильника"

В Україні анонсували зміну принципів нарахування оплати за спожиті послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

Зокрема, про це повідомляє прес-служба "Київводоканалу".

Так, 25 січня 2019 року в Україні почала діяти нова методика розподілу обсягу спожитих комунальних послуг між споживачами в будинку.

Методику затвердили 22 листопада минулого року наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 315 відповідно до вимог Закону "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання".

Закон передбачає, що мешканці будинку як власники цілісного майнового комплексу повинні платити за весь обсяг води, яку спожив їх будинок.

Серед основних принципів методики - визначення і розподіл різниці між обсягом холодної води, виміряним загальнобудинкових лічильником, і сумарним обсягом спожитої холодної води за показаннями квартирних лічильників.

Для будинків, де всі приміщення оснащені лічильниками холодної води, обсяг небалансу розподіляється між усіма споживачами пропорційно обсягу споживання.

Для будинків, де частина приміщень не оснащена лічильниками холодної води, обсяг небалансу розподіляється між споживачами, які не мають лічильників, пропорційно кількості осіб, які фактично користуються послугами.

"Київводоканал" обіцяє оповістити всіх споживачів про розрахункову дату за допомогою оголошень на будинках і в квитанціях на оплату.

"У зазначений день представник "Київводоканалу" щомісяця буде знімати показники загальнобудинкового лічильника в вашому домі", - повідомили в "Київводоканалі".

Крім того, може змінитися порядок щомісячної передачі жителями показників квартирних лічильників холодної води.

"Відповідно до методики, показники квартирних лічильників необхідно передавати станом на розрахункову дату (або на дату найбільш наближену до розрахункової)", - зазначили в компанії.

"Київводоканал" спростовує чутки про те, що Методика розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг розпочинає діяти вже з лютого місяця.

Застосування Методики розпочнеться з моменту, коли будуть прийняті Правила надання житлово-комунальних послуг. Станом на сьогоднішній день такі Правила знаходяться в стадії розробки.

Економічна правда