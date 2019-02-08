В автомати з продажу квитків у Варшаві додадуть українську мову

У столиці Польщі Варшаві додадуть в білетомати українську мову, що значно полегшить життя студентам з України та трудовим мігрантам.

Про це повідомляє ЦТС.

Протягом декількох тижнів українська мова з'явиться в білетоматах варшавського громадського транспорту. Чиновники хочуть полегшити покупку квитків для українців, які проживають у Варшаві.

Раніше ця функція була активована в Лодзі та Вроцлаві.

Варіант вибору української мови з'явиться в автоматах не пізніше початку березня.

"Ми отримали сигнал про те, що варто подумати про додаткову мову - українську - бо в Варшаві багато українських студентів, людей, які приїжджають на роботу, і їм буде простіше купити квиток", - повідомив представник Управління громадського транспорту Томаш Кунерт.

В Управлінні громадського транспорту при цьому немає інформації про те, скільки українців користується громадським транспортом, але помітно, що їхня кількість зростає.

"Виходячи з наших власних спостережень, ми бачимо, що люди, які розмовляють українською мовою, звертаються в пункти обслуговування пасажирів, щоб купити навіть довгострокові квитки, міські карти. Ви бачите, що група потенційно зацікавлених людей розширюється" - пояснив Кунерт.

На даний момент в автоматах з продажу квитків у Варшаві є можливість використовувати польську, англійську, німецьку та російську мови.

Нагадаємо, за підсумками 2018 року Київ увійшов до топ–5 напрямків головного аеропорту Польщі.