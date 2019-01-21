Київ увійшов до топ–5 напрямків головного аеропорту Польщі

Варшавський аеропорт імені Шопена назвав п'ять найпопулярніших регулярних напрямків за підсумками 2018 року. Ними стали Лондон, Париж, Франкфурт, Київ і Амстердам.

Про це пише ЦТС, посилаючись на дані, оприлюднені найбільшим аеропортом Польщі.

З/до Лондона (аеропорти Хітроу, Гатвік, аеропорт Лутон) з аеропорту Шопена в минулому році відправився 1 млн пасажирів, з/до Парижа - 573 тис, з/до Франкфурта - 534 тис, з/до Києва - 495 тис, з/до Амстердама - ​​495 тис.

З головного варшавського аеропорту виконуються рейси в обидва київських аеропорти - Бориспіль і Київ ім. Сікорського. Щодня з української столиці до Варшави прибуває 5-6 рейсів і цей напрямок стає все більш популярним, зазначають в Польщі.

З Києва до аеропорту ім. Шопена виконують рейси авіакомпанії LOT, Wizz Air, МАУ, а ірландський лоукостер Ryanair літає з Борисполя в інший аеропорт Варшави - Модлін.

За даними адміністрації варшавської повітряної гавані, за підсумками 2018 року Україна увійшла до топ-5 країн, які забезпечують пасажиропотік аеропорту Шопена, посівши третє місце і випередивши Францію та Італію. На першому місці тут Німеччина (1,5 млн пасажирів), на другому - Великобританія (1,2 млн), на третьому - Україна (810 тис).

Крім Києва, у Варшаву з України виконуються рейси зі Львова, Одеси, Харкова, Запоріжжя.

Нагадуємо:

Аеропорт Шопена в 2018 році встановив рекорд пасажиропотоку.

За рік повітряна гавань обслужила 17,756 млн осіб - це на 2 млн пасажирів (або на 12,7%) більше, ніж роком раніше.

Міжнародними перевезеннями скористалися близько 16 млн осіб (зростання на 17,2%), а внутрішніми - близько 1,8 мільйона осіб.

Головним перевізником став LOT, який забезпечив 8,7 млн ​​пасажирів, на другому місці Wizz Air - 2,7 млн, на третьому - Lufthansa - 532 тис.