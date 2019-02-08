З вересня по грудень сезону 2018-2019 років до України було ввезено майже 92 тисяч тонн бананів, це на 5% більше, ніж за аналогічний період попереднього сезону.

Про це повідомляється на сайті Української плодоовочевої асоціації.

Україна збільшує імпорт бананів уже четвертий рік поспіль - з 2015 року, коли поставки цих фруктів на український ринок скоротилися майже вдвоє через стрімку девальвацію гривні, що, в свою чергу, призводило до суттєвого подорожчання імпортної продукції.

Але в поточному сезоні зростання споживання бананів в Україні відбувається швидше за інерцією, адже на ринку велика пропозиція місцевого яблука, яке, до того ж, значно дешевше за банан.

Водночас експерти Асоціації підкреслюють, що темпи збільшення імпорту бананів в Україну поступово уповільнюються. Зокрема, в листопаді 2018 року обсяги поставок цих фруктів на український ринок вже поступалися показникам попереднього року, тоді як у грудні Україна імпортувала майже стільки ж бананів, як і за останній місяць 2017 року.

Нагадаємо, раніше аналітики назвали Топ-5 експортних продуктів України.