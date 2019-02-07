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Прохоренко йде з "Укргазвидобування" — ЗМІ

Четвер, 7 лютого 2019, 19:26
Олег Прохоренко
Олег Прохоренко
Фото Економічна правда

Олег Прохоренко залишить пост глави компанії "Укргазвидобування".

Про це повідомив enkorr з посиланням на джерела в УГВ і НАК "Нафтогаз України".

"Рішення вже прийнято. Завтра буде офіційне повідомлення про його відставку", - повідомило джерело в структурі групи "Нафтогаз".

Прохоренко продовжить виконувати обов'язки керівника "Укргазвидобування" до 15 березня.

"З 16 березня і до обрання нового голови правління в установленому порядку, виконуючим обов'язки буде Андрій Фаворов (глава газового дивізіону)", - повідомило джерело.

Чутки про можливу відставку Прохоренка почалися з кінця минулого року. Тоді в ЗМІ з'явилася інформація про зростаючі протиріччя між Прохоренком і главою "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим, а також комерційним директором Юрієм Вітренком.

Однією з причин того, що Прохоренко йде з УГВ, називають його небажання звільнити кількох менеджерів, до роботи яких у "Нафтогазу" були претензії.

Нагадаємо, у грудні Прохоренко був звільнений зі складу правління НАК "Нафтогаз України".

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Економічна правда

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