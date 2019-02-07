Прохоренко йде з "Укргазвидобування" — ЗМІ
Олег Прохоренко залишить пост глави компанії "Укргазвидобування".
Про це повідомив enkorr з посиланням на джерела в УГВ і НАК "Нафтогаз України".
"Рішення вже прийнято. Завтра буде офіційне повідомлення про його відставку", - повідомило джерело в структурі групи "Нафтогаз".
Прохоренко продовжить виконувати обов'язки керівника "Укргазвидобування" до 15 березня.
"З 16 березня і до обрання нового голови правління в установленому порядку, виконуючим обов'язки буде Андрій Фаворов (глава газового дивізіону)", - повідомило джерело.
Чутки про можливу відставку Прохоренка почалися з кінця минулого року. Тоді в ЗМІ з'явилася інформація про зростаючі протиріччя між Прохоренком і главою "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим, а також комерційним директором Юрієм Вітренком.
Однією з причин того, що Прохоренко йде з УГВ, називають його небажання звільнити кількох менеджерів, до роботи яких у "Нафтогазу" були претензії.
Нагадаємо, у грудні Прохоренко був звільнений зі складу правління НАК "Нафтогаз України".
Читайте також: Глава "Укргазвидобування": Ціна на газ повинна бути ринковою. Кінець
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua