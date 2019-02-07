НБУ дозволив купувати валюту за кредитні кошти
Національний банк дозволив купувати валюту онлайн за рахунок кредитних коштів.
Про це йдеться в постанові регулятора № 35 від 6 лютого.
Згідно з документом, клієнтам дозволено за рахунок кредитних коштів купувати іноземну валюту в незначному розмірі.
Як повідомляє FinClub, ця опція означає, що клієнти можуть купувати валюту онлайн не тільки за рахунок особистих коштів на картах, але і за рахунок кредитного ліміту.
Повідомляється, що Приватбанк з 7 лютого дозволив покупку валюти за рахунок кредитного ліміту за комісію в 4% від суми операції.
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Нагадуємо:
7 лютого в Україні набув чинності закон "Про валюту та валютні операції".
Законом надається можливість населенню проводити операції з онлайн-купівлі іноземної валюти та банківських металів на суму до 150 тисяч гривень.
Онлайн-купівля валюти через інтернет-банкінги і мобільні додатки є доступною громадянам у режимі 24/7.
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