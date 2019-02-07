Український лоукостер перевіз півмільйона пасажирів за неповний рік

Лоукостер SkyUp в 2018 році перевіз 441,6 тисячі пасажирів та виконав понад 2,3 тисячі комерційних рейсів.

Про це повідомили avianews.com в прес-службі компанії.

В середньому літаки авіакомпанії знаходилися в повітрі понад 15 годин на день.

Протягом минулого року авіаперевізник освоїв 25 міжнародних і 3 внутрішньоукраїнських маршрути, включаючи напрямки, польоти за якими виконувалися для перевезення футбольного клубу "Шахтар".

У число найбільш популярних міст 2018 року увійшли Шарм-ель-Шейх (Єгипет), Анталія (Туреччина), Хургада (Єгипет), Батумі (Грузія) і Тирана (Албанія).

Найбільша кількість рейсів літаки під позивними SkyUp протягом 2018 року виконали за маршрутами Київ — Шарм-ель-Шейх, Київ — Анталія, Харків — Шарм-ель-Шейх, Запоріжжя — Шарм-ель-Шейх і Одеса — Шарм-ель-Шейх.

SkyUp отримала сертифікат експлуатанта і почала польоти в травні 2018 року, маючи парк з двох літаків. До кінця року лоукостер збільшив флот до п'яти повітряних суден.

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Нагадуємо:

22 жовтня 2018 року SkyUp запустила продаж квитків по лоу-кост концепції на рейси з Києва в Тбілісі, Софію, Попрад і Барселону, які почали виконуватися з грудня 2018 року.

На початку жовтня стало відомо, що SkyUP отримала сертифікат TCO (third country operator license) від Європейського агентства з безпеки в авіації EASA. Даний документ дає авіакомпанії право літати в 28 країн Європи, які входять в EASA, а також в чотири країни, які є членами Європейської асоціації вільної торгівлі - до Швейцарії, Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейну.

Раніше SkyUp виконувала тільки чартерні рейси. Сертифікат експлуатанта, що дає право на виконання польотів, SkyUp отримала 16 травня.

Перший комерційний рейс авіаперевізник здійснив 21 травня з київського аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського на єгипетський курорт Хургаду.

ТОВ "Авіакомпанія "Скайап" було зареєстровано в червні 2017 року Києві.

Її керівником став відомий авіаційний експерт, який раніше працював в ряді авіакомпаній, Євген Хайнацький.

Форма власності вказаної компанії – на 100% приватна. Головний акціонер SkyUp – ТОВ "ACS-Україна" Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туристичний оператор JoinUp.