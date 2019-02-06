Екс-міністр фінансів: Гройсман із задоволенням "присмоктується" до потоків

Колишній міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що державні чиновники вищого рангу "беруть" гроші з бюджету, щоб потім використовувати їх під час виборів.

Про це екс-міністр сказав в інтерв'ю журналісту Володимиру Федорину, передає Liga.Net.

На питання журналіста, чи є Гройсман корупціонером, екс-міністр відповів: "Так, він із задоволенням присмоктується до потоків. Навіщо? У нього своє підґрунтя: він хоче бути незалежним від президента. А для цього потрібно володіти своїм фінансовим ресурсом".

"Насправді, якщо прибрати всю цю мішуру, всі беруть гроші і це огидно. Це вбиває країну", - додав Данилюк.

"З бюджету висмоктуються гроші, щоб потім використовувати їх під час виборів або просто відчувати себе більш комфортно", - додав він.

Відзначимо, що Данилюк був звільнений з посади міністра фінансів через конфлікт з Гройсманом. Саме за поданням прем'єра Верховна Рада ухвалила відповідне рішення.

За два тижні до звільнення Данилюк на засіданні уряду безуспішно намагався добитися призначення свого радника Яни Бугрімової на посаду заступника міністра.

Публічну трансляцію засідання було припинено, однак присутні на Кабміні повідомили, що після короткої перепалки з Гройсманом міністру було відмовлено в його проханні.

Олександр Данилюк був державним чиновником за часів президентства Віктора Ющенка, Віктора Януковича та Петра Порошенка.

Економічна правда