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Кабмін звільнив в.о. міністра аграрної політики

Середа, 6 лютого 2019, 13:05
 

Кабінет міністрів звільнив виконуючого обов'язки міністра аграрної політики та продовольства Максима Мартинюка.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На його місце призначена заступниця міністра з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева.

"Мартинюка звільнили з МінАПК згідно з поданою заявою. Призначили в.о. міністра Трофімцеву", - сказав в коментарі агентству віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

Нагадуємо:

Мартинюка було призначено тимчасово виконуючим обов'язки міністра аграрної політики та продовольства у грудні 2018 року.

22 листопада 2018 року Верховна Рада прийняла відставку міністра аграрної політики і продовольства Тараса Кутового.

Кутовий у травні 2017 року заявив, що подає у відставку з посади міністра, після чого за його заявою йому перестала нараховуватися і виплачуватися зарплата.

Він був призначений міністром агрополітики в уряді Володимира Гройсмана 14 квітня 2016 року.

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