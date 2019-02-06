Кабмін звільнив в.о. міністра аграрної політики
Кабінет міністрів звільнив виконуючого обов'язки міністра аграрної політики та продовольства Максима Мартинюка.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
На його місце призначена заступниця міністра з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева.
"Мартинюка звільнили з МінАПК згідно з поданою заявою. Призначили в.о. міністра Трофімцеву", - сказав в коментарі агентству віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.
Нагадуємо:
Мартинюка було призначено тимчасово виконуючим обов'язки міністра аграрної політики та продовольства у грудні 2018 року.
22 листопада 2018 року Верховна Рада прийняла відставку міністра аграрної політики і продовольства Тараса Кутового.
Кутовий у травні 2017 року заявив, що подає у відставку з посади міністра, після чого за його заявою йому перестала нараховуватися і виплачуватися зарплата.
Він був призначений міністром агрополітики в уряді Володимира Гройсмана 14 квітня 2016 року.
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