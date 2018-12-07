Призначено нового в. о. міністра аграрної політики та продовольства

Максим Мартинюк

Тимчасово виконуючим обов'язки міністра аграрної політики та продовольства призначено першого заступника міністра Максима Мартинюка.

Відповідне розпорядження Кабінету міністрів оприлюднено на сайті уряду.

"Покласти тимчасово виконання обов'язків міністра аграрної політики та продовольства на першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Мартинюка Максима Петровича", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Верховна Рада 22 листопада 2018 року прийняла відставку міністра аграрної політики і продовольства Тараса Кутового.

Кутовий у травні 2017 року заявив, що подає у відставку з посади міністра, після чого за його заявою йому перестала нараховуватися і виплачуватися зарплата.

Він був призначений міністром агрополітики в уряді Володимира Гройсмана 14 квітня 2016 року.

Економічна правда