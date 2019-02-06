Фірма-клон ледь не довела до банкрутства ДП "Укроборонресурси"

Держаудитслужба провела перевірку за період з 2015 року по 2018 рік державного підприємства "Укроборонресурси", яке спеціалізується на демонтажу металевих об’єктів будь-якої складності і входить до концерну "Укроборонпром", і виявила численні порушення.

Про це повідомляє проект "Марлін".

Загалом Держаудитслужба дійшла висновку, що протягом 2015-16 років "Укроборонресурси" не виправдало свою мету існування - не отримало прибуток. А діяльність в подальші роки названа як "умовно - позитивний рівень".

За результатами аналізу діяльності ДП "Укроборонресурси" аудитори виявили неефективне використання понад 6 млн грн та недоотримання 5 млн грн.

Зокрема, недобросовісний приватний орендар з однойменною назвою ледь не довів ДП "Укроборонресурси" до банкрутства. Так, між "Укроборонресурси" та ТОВ "ОП "Укроборонресурси" було укладено договір оренди приміщення у місті Києві на 4,1617 га ще від 2008 року, відповідно якого ТОВ "ОП "Укроборонресурси" щомісячно відшкодовує ДП "Укроборонресурси" земельний податок та комунальні послуги.

Однак, в подальшому не врегулювання в договорі оренди питання щодо земельної ділянки на якій він розташований та відшкодування земельного податку привело до зайвих витрат та відчуження державного майна на загальну суму 2,6 млн грн.

Проблеми у підприємства також і з дебіторами. Основну частку дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги займають розрахунки з приватною фірмою ТОВ "Мет Фокс", розмір якої станом на кінець 2018 року становить 1,7 млн грн.

ТОВ "Мет Фокс" відоме тим, що фігурує в кримінальній справі про незаконний вивіз металобрухту з військової частини Міністерства оборони на 1,2 млн грн. У 2014 році державне підприємство "Укроборонресурси" зобов язалося перед Міноборони вивести металобрухт, однак передоручило це зробити однойменній приватній фірмі. Фірма метал забрала, проте гроші державному підприємству не виплатила.

Відсутність розрахунків з боку ТОВ "Мет Фокс" стало причиною невиконання умов договору від 2012 року між ДП "Укроборонресурси" та Міністерством, що призвело до штрафів на суму 2,7 млн грн.

На думку перевіряючих, залежність ДП "Укроборонресурси" від реалізації та утилізації металобрухту учасників ДК "Укроборонпром" та недостатній менеджмент в пошуку інших ринків збуту погіршує його фінансовий стан. Також аудитори зазначають, що ДП "Укроборонресурси" протягом 2015-18 років не укладено жодного нового договору з Міністерством оборони.

Також ДП "Укроборонресурси" ризикує втратити 46 обєктів нерухомості площею 7 428,1 кв. м у межах міста Києва через те, що менеджмент не оформлює права власності.

За даними аналітичного порталу YouControl, сьогодні ТОВ "ОП "Укроборонресурси" перебуває у стані ліквідації як банкрут.

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