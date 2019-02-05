Активи супутникового держпідприємства зношенні на 70% — аудит

Знос активів державного підприємства "Оризон-Навігація", яке виробляє апаратуру для супутникових навігаційних систем ГЛОНАСС та GPS NAVSTAR, становить майже 70%.

Про це йдеться в звіті Держаудитслужби за результатами перевірки діяльності підприємства протягом 2017-18 років, який оприлюднив проект "Марлін".

На думку аудиторів, така ситуація склалася через те, що керівництво державного підприємства останні кілька років не формувало амортизаційний фонд.

"За рівня зносу активів майже 70%, ДП "Оризон-Навігація" втрачає можливість проведення технічного переозброєння, підвищення техніко-організаційного рівня виробництва, його механізації і автоматизації та заміни застарілого і фізично зношеного обладнання більш продуктивним", - доводять аудитори.

В цілому за неповні два роки державне підприємство отримало прибутки. Результатом за 2017 рік став чистий прибуток в сумі 4,8 млн грн, а за 9 місяців 2018 року – 5,8 млн грн.

Однак, аудитори відмітили ряд негативних тенденцій. Зокрема невиконання партнерами зобов’язань з оплати отриманої продукції від "Оризон-Навігація" призвело до відволікання обігових коштів підприємства на термін від 1 місяця до 3,5 років у розмірі понад 13 млн грн. Це призвело до формування дебіторської заборгованості та труднощів у розрахунках за закуплену продукцію.

Станом на вересень 2018 року боржниками "Оризон-Навігація" значилися кілька інших державних підприємств з концерну "Укроборонпром": "Житомирський бронетанковий завод" - 9 млн грн, "Львівський бронетанковий завод" - 1,7 млн грн, "Київський бронетанковий завод" - 1,45 млн грн, "Укрспецекспорт" - 1,06 млн грн та інші.

Відсутність організації проведення менеджментом "Оризон-Навігація" претензійно-позовної роботи з простроченоЇ дебіторської заборгованості щодо нарахування і стягнення штрафних санкцій призвело до упущеної вигоди у сумі 4,11 млн грн.

Також аудитори зазначили, що через відсутність обмежень розміру витрат на комісіонерів при обслуговуванні міжнародних договорів монополісти "Укрспецекспорт" і "Спецтехноекспорт" передбачили в договорах комісію за свої послуги на свій розсуд, що призвело до недоотриманих доходів "Оризон-Навігації" у сумі 1,7 млн грн.

Через неефективне використання майна підприємство "Оризон-Навігація" сплачує за утримання приміщень, які не використовуються, 758 тис грн і при цьому втрачає вигоду від можливої оренди на суму 708 тис грн.

Нагадаємо, аудит всього концерну "Укроборонпром" продемонстрував, що майже половина підприємств – неефективні.

У НАБУ повідомили, що розслідують 22 кримінальних провадження щодо можливих зловживань службовцями підприємств, які входять до ДК "Укроборонпром".

Економічна правда