Фукс планував придбати енергокомпанію у Януковича. Угода зірвалася

Павло Фукс Фото дмитра ларіна

Олігарх Павло Фукс вів переговори щодо купівлі "Донбасенерго", проте сторони не змогли домовитися про фінансову сторону питання.

Про це розповів сам Фукс в інтерв'ю Економічній правді.

"Дорого просто було. Я давав 55 млн дол, а вони хотіли 80 [млн доларів]. Потім вони погодилися на 55 [млн доларів], а я давав уже 35 [млн доларів] і вони відмовилися. Це ж дуже проста річ. Я можу купити тільки дешево. Мені дорого не потрібно", - повідомив Фукс.

За його словами, він вів переговори щодо придбання "Донбасенерго" з американцем Робертом Беншем і Андрієм Чорним.

"В основному був Бенш, але кажуть, що він фронтував когось", - сказав Фукс.

У той же час з Олександром Януковичем, який, за даними ЕП, був реальним власником енергокомпанії, Фукс ніколи не зустрічався.

"Ніколи з ним не розмовляв, не знаю. Ніколи в житті не був знайомий - ні з татом, ні з дітьми, не зустрічався, не бачив ніколи", - заявив він.

Повний текст інтерв’ю читайте за посиланням: Павло Фукс: Я ходив до Тимошенко за боргами Пінчука, Коломойського і Ахметова

Нагадуємо:

У липні 2018 року структурам народного депутата Максима Єфімова був проданий весь пакет Олександра Януковича та його молодшого ситуативного бізнес-партнера Ігоря Гуменюка в "Донбасенерго" - 60,8% акцій.

До цього акціями енергокомпанії володіло ПрАТ "Енергоінвест холдинг" Андреаса Церні (Греція) та Роберта Бенша (США).

Справжнє ім'я Андреаса Церні - Андрій Чорний. Він є вихідцем з України і на енергетичному ринку сприймається в ролі вихованця господаря шахти ім. Засядька (Донецьк) Юхима Звягільського.

У свою чергу Роберт Бенш відомий учасникам ринку в ролі представника інтересів Михайла Афендикова - американського бізнесмена українського походження, який володіє Cub Energy Inc, яка контролює в Україні газовидобувні компанії "Куб-газ" і "Тісагаз".

На момент опосередкованого придбання мажоритарного пакету акцій "Донбасенерго" (в 2015-2016 роках) Церні і Бенш позиціонували себе в ролі нових господарів цієї енергокомпанії.

Джерела ЕП стверджують, що вони були номіналами, які фронтували Олександра Януковича, який саме в той момент відчував максимальні проблеми зі збереженням контролю над своєю власністю в Україні.