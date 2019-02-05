У Вінниці відкрили потужний завод з виробництва сонячних панелей

Фото Андрія Зінченка

Компанія Kness Group відкрила у Вінниці завод з виробництва сонячних панелей.

Про це повідомляє "Громадське".



Як наголошується, за рік там можуть виготовляти сонячних панелей загальною потужністю 200 мегаватів. Це перший завод такої потужності в Україні.

До прикладу, потужності першої черги підприємства (200 мегаватів) вистачило б, аби щороку забезпечувати електроенергією 150 тисяч квартир, зазначають на виробництві.

Відкрила підприємство компанія Kness Group. Компанія планує продавати свої панелі як промисловим, так і побутовим користувачам. Нині на заводі працюють 120 осіб.

"Завод почне працювати з 15 лютого, зараз ми виготовляємо тестові лінійки. Ми навчили одну зміну працівників, у майбутньому завод працюватиме цілодобово, в три зміни. Ми плануємо цього досягти уже за кілька місяців", — повідомив директор заводу Kness PV Олег Довбощук.

Нині на території Вінницької області сонячні електростанції генерують понад 250 МВт, розповів голова Вінницької ОДА Валерій Коровій. Цього року планують запустити виробництво ще 60 МВт.

KNESS – це українська група компаній, яка розробляє технології та втілює проекти традиційної та відновлюваної енергетики.

Нагадаємо, навесні 2018 року Європейський банк реконструкції та розвитку виділив Україні 25,9 мільйонів євро на будівництво трьох сонячних електростанцій, які розташовуватимуться у Вінницькій області.

Нагадаємо, за останні три роки в Україні більше 3 тисяч приватних домогосподарств встановили сонячні електростанції загальною потужністю 51 МВт.

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