Фонд гарантування не може продати найбільший ТРЦ

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не зміг продати на торгах 18 травня права вимоги за двома кредитами банку "Надра", в заставі за якими знаходиться недобудований столичний торгово-розважальний центр Respublika за 1,1 мільярда гривень.

Як свідчать результати аукціону на сайті "ProZorro.Продажі", після чергового аукціону покупців на ТРЦ Respublika знайти не вдалося, передає "Інтерфакс-Україна".

У той же час Фонд гарантування оголосив черговий аукціон по даному лоту, торги по ньому відбудуться 30 травня.

При цьому, початкова ціна лота не буде знижена вже треті торги поспіль і становитиме 1,1 млрд грн. Крок аукціону - 1% (11 млн грн).

Таким чином, з моменту проведення першого аукціону 7 липня 2017 року вартість прав на ТРЦ Respublika знизилася майже в 2,3 рази (з 2,495 млрд грн).

Раніше в прес-службі Фонду гарантування відзначали, що активи, включені до складу лота, знаходяться в заставі у Нацбанку.

"Не дивлячись на це, НБУ як забезпечений кредитор, маючи право погоджувати спосіб і місце реалізації активу, визначив, що повторні торги з продажу цього лота відбудуться без зниження початкової ціни реалізації", - повідомляли в прес-службі Фонду.

Раніше повідомлялося про інтерес бізнесмена Олександра Ярославського до ТРЦ Respublika.

18 травня 2017 року Господарський суд Києва задовольнив позов Національного банку України до кіпрської компанії Berlinotto Limited про стягнення на частку корпоративних прав ТОВ "Мегаполісжитлобуд" (Київ), яка взяла кредит у банку "Надра".

Як заставу компанія надала за цим кредитом корпоративні права на недобудований проект торгово-розважального центру Respublika в Києві. Пізніше банк "Надра" надав ці корпоративні права НБУ як заставу під кредит рефінансування.

Після того як банк "Надра" став неплатоспроможним і не зміг повернути НБУ борг у розмірі 4,4 млрд грн, центробанк почав реалізовувати в судовому порядку свої права, як заставодержателя корпоративних прав власника ТРЦ Respublika.

Зокрема, в березні 2016 року НБУ подав позов до Berlinotto Limited з проханням про стягнення на корпоративні права компанії ТОВ "Мегаполісжитлобуд" для часткового погашення заборгованості неплатоспроможного банку "Надра" перед НБУ.

Суд підтвердив законність вимог НБУ і звернув стягнення на корпоративні права "Мегаполісжитлобуд".

Проект будівництва ТРЦ Respublika було припинено у 2015 році рішенням власника.

Спочатку введення в експлуатацію ТРЦ Respublika загальною площею 298 тис. кв. м (орендна - 135 тис. кв. м), будівництво якого розпочато в навесні 2012 року на Кільцевій дорозі 1, 1-а, 1-в Києві, планувалося в четвертому кварталі 2014 року.

У ТРЦ Respublika, який після відкриття буде найбільшим ТРЦ у Києві та Україні, будуть розташовані 450 магазинів і зона розваг на площі понад 22 тис. кв. м. ТРЦ увійде до складу найбільшого в Україні МФК Respublika загальною площею 1,625 млн кв. м.

Девелопером проекту будівництва ТРЦ Respublika, інвестиції в який орієнтовно становитимуть $350 млн, виступає компанія "К.А.Н. Девелопмент", інвестором - ТОВ "Мегаполісжитлобуд", генпідрядником - "К.А.Н.Буд".

Інвестором проекту ТРЦ Respublika виступив бізнесмен Дмитро Фірташ.