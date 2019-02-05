Deutsche Bank, який кредитував Трампа 17 років, відмовив йому перед виборами — ЗМІ

Deutsche Bank AG відмовив у кредиті Trump Organization в період президентської кампанії у США.

Про це пише газета The New York Times з посиланням на обізнані джерела, передає "Інтерфакс-Україна".

За їхніми словами, заявка на отримання кредиту Trump Organization, якою Дональд Трамп керував до вступу на посаду президента США, була відхилена на початку 2016 року комітетом з оцінки репутаційних ризиків, до складу якого входив нинішній гендиректор банку Крістіан Севінг.

Deutsche Bank залишався одним з небагатьох фінінститутів, які продовжували кредитувати Трампа, який називав себе "королем боргу". Однак цього разу банк сказав "ні", вважаючи ризики занадто високими, відзначають джерела.

Однією з причин відмови в кредиті Trump Organization стали побоювання, що в разі перемоги Трампа на президентських виборах і подальшого дефолту його організації по кредиту банку доведеться вибирати між втратами по боргу і конфіскацією активів президента США, пише газета.

Джерело стверджує, що Trump Organization хотіла отримати кредит під заставу готельного комплексу в Майамі для фінансування проекту гольф-клубу в шотландському Тернберрі.

Прес-секретар Trump Organization Аманда Міллер заперечує інформацію про те, що організація потребувала додаткових коштів на розвиток гольф-курорту в Тернберрі.

"Історія абсолютно невірна, - заявила Міллер. - Ми купили проект у Тернберрі без залучення фінансування і вклали десятки мільйонів доларів з власних коштів в його реконструкцію, яка почалася в 2014 році. Ні в один з моментів нам не потрібні кредити для фінансування покупки або реновації цього проекту".

Deutsche Bank, який намагався утвердитися на американському ринку, був більш схильний до ризикованої кредитування, ніж його конкуренти. У 1998 році банк видав Трамп кредит на 125 млн доларів на реконструкцію хмарочоса на Уолл-стріт. Їхня співпраця була досить успішною в наступні 17 років, за які банк брав участь у видачі Трампу і його компаніям кредитів більш ніж на 2,5 млрд доларів.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Іванка Трамп є кандидатом на посаду президента Світового банку.