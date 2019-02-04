Банки підвищили ставки за депозитами у валюті

За підсумками тижня з 28 січня по 3 лютого знизилися середні ставки за гривневими довгостроковими депозитами, тоді як прибутковість заощаджень у валюті виросла.

Про це свідчить огляд актуальних депозитних програм в банках України, проведений Liga.net.

Так, не змінилася середня ставка для безстрокових заощаджень у гривні (8,09%), вкладів терміном до місяця (10,5%) і від 1 до 3 місяців (11,7%).

У той же час знизили прибутковість гривневі депозити на період до півроку (на 0,07 п.п. до 13,75% річних), на термін від півроку до року (на 0,01 п.п., до 14,42% річних). Депозити строком понад рік подорожчали на 0,01 п.п. і до 13,93% річних.

Доларові депозити максимально підняли прибутковість для термінів від 1 до 3 місяців (на 0,06 п.п. до 1,25% річних). Синхронно зросли середні ставки для заощаджень періодом від 3 до 6 місяців і від 6 місяців до року (на 0,05 п.п. до 2,36% і до 2,84% річних відповідно). Вклади на термін понад рік подорожчали на 0,03 п.п. до 3,07% річних.

Депозити в доларах США на інші терміни не зазнали змін в ставках. Безстрокові заощадження пропонують 0,88% річних, депозити строком до місяця - 1,41% річних.

Середні ставки за депозитами в євро залишилися без змін для безстрокових заощаджень - 0,55% річних, і для вкладів на період до місяця - 1,07% річних.

У той же час депозити в європейській валюті на термін від 1 до 3 місяців подорожчали на 0,07 п.п. - до 1,17% річних. Вартість внесків на період від 3 до 6 місяців зросла на 0,02 п.п. - до 1,7% річних. Заощадження терміном від 6 до 12 місяців підняли прибутковість на 0,1 п.п. - до 2,17% річних. Депозити періодом понад рік виросли в ціні на 0,09 п.п. і пропонують 2,36% річних.

Нагадуємо:

31 січня Національний банк ухвалив рішення залишити облікову ставку на рівні 18% річних.