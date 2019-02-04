В "Укртелекому" щохвилини крадуть 5,3 метра кабелю
Протягом минулого року злодії вкрали майже 3 тисячі км кабелю Укртелекому, тобто в середньому щодня цупили по 7,6 км або 5,3 метра мідного кабелю щохвилинно.
Про це повідомляється на сайті компанії.
Найбільш активно викрадають кабель у Києві. Кількість крадіжок мідного кабелю в столиці за рік зросла на 70 %, при цьому за перші 9 місяців зростання майже 90%.
Понад 30% всього відновленого Укртелекомом кабелю знову викрадається.
Загалом по країні у 2018 році за протиправне посягання на телекомунікаційне обладнання компанії було порушено понад 20 тисяч справ. За скоєні злочини та затримано 1,7 тисяч осіб.
Переважній більшості з них пред’явлено підозру в скоєнні звичайної крадіжки (ст. 185 КПК України). У компанії вважають, що це дещо пом’якшує суворість покарання, через що чимало затриманих вдаються до скоєння повторних злочинів.
Нагадаємо, нещодавно в "Аграрному фонді" запідозрили, що в них вкрали зерна на 200 мільйонів.
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