В "Укртелекому" щохвилини крадуть 5,3 метра кабелю

Протягом минулого року злодії вкрали майже 3 тисячі км кабелю Укртелекому, тобто в середньому щодня цупили по 7,6 км або 5,3 метра мідного кабелю щохвилинно.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Найбільш активно викрадають кабель у Києві. Кількість крадіжок мідного кабелю в столиці за рік зросла на 70 %, при цьому за перші 9 місяців зростання майже 90%.

Понад 30% всього відновленого Укртелекомом кабелю знову викрадається.

Загалом по країні у 2018 році за протиправне посягання на телекомунікаційне обладнання компанії було порушено понад 20 тисяч справ. За скоєні злочини та затримано 1,7 тисяч осіб.

Переважній більшості з них пред’явлено підозру в скоєнні звичайної крадіжки (ст. 185 КПК України). У компанії вважають, що це дещо пом’якшує суворість покарання, через що чимало затриманих вдаються до скоєння повторних злочинів.

Нагадаємо, нещодавно в "Аграрному фонді" запідозрили, що в них вкрали зерна на 200 мільйонів.