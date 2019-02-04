В капітал одного з держбанків увійде міжнародний інвестор

Міністерство фінансів, IFC (Міжнародна фінансова корпорація) та державний "Укргазбанк" розпочинають оцінку та структурування фінансового інструмента для входження IFC в капітал банку.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

"Такий прогрес став можливим внаслідок успішного виконання Міністерством фінансів та "Укргазбанком" умов підписаного у листопаді 2017 року тристороннього Меморандуму про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації банку", - йдеться у повідомленні.

Згідно з Меморандумом, IFC сприяла "Укргазбанку" у зміцненні корпоративного управління, забезпеченні його операційної незалежності та подальшому вдосконаленні сталої банківської моделі, заснованої на комерційній доцільності.

"Успішна кооперація державного банку та міжнародної фінансової організації вже дозволила реалізувати більше 145 проектів у сфері чистої енергетики з використанням біопалива, гідроенергії, сонячної та вітряної енергії із загальною потужністю об’єктів 866 мегават, а це чверть від усіх потужностей ВДЕ в Україні", - заявили у Мінфіні.

Нагадаємо:

У квітні "Укргазбанк" і Міжнародна фінансова корпорація підписали у Вашингтоні договір, який передбачає надання банку консультацій для зміцнення потенціалу банку в сфері обслуговування підприємств малого і середнього бізнесу.

11 листопада 2017 року Мінфін, IFC і ​​Укргазбанк підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації Укргазбанку.

Держава володіє 94,94% акцій Укргазбанку.

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Економічна правда