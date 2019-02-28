Росія може організувати нову газову війну — міністр

Після спорудження Nord Stream 2 Росія вже не дотримуватиметься жодних правил.

Таку думку Польському радіо висловив глава МЗС України Павло Клімкін, передає "Укрінформ".

"Безумовно, Росія зорганізує нову газову війну, якщо Nord Stream 2 буде побудовано. Вона використає будь-які засоби, чи це раптове падіння тиску в трубі… Такі провокації будуть, як тільки Nord Stream 2 буде побудований. І будь-які гарантії з боку Росії… Ну, подивіться, Росія порушила все, що можливо", - сказав він.

За словами Клімкіна, спорудження Nord Stream 2 становить небезпеку для всього регіону.

"Дуже велика загроза для європейської енергетичної безпеки і для Європи. Подивіться, що Росія робить стосовно нелегітимно побудованого Кримського мосту. А тепер уявіть собі: через Балтійське море вона перекачує більше, ніж 1000 млрд кубів газу. Як вона буде захищати цей транзит, до яких провокацій вона буде вдаватися?" - повідомив він.

Нагадуємо:

В цьому ж році закінчується термін домовленостей між Москвою і Києвом про транзит газу через Україну.

Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Панкін заявив, що, якщо РФ і Україна не зможуть домовитися щодо транзиту газу і "залишатимуться проблеми з "Північним потоком - 2", то у європейських споживачів виникнуть труднощі. При цьому він заявив, що Росія готова продовжувати транзит поставок газу в Європу через Україну, але на своїх умовах.

Єврокомісія висунула пропозицію НАК "Нафтогаз України" та російському "Газпрому" щодо умов транзиту газу після 2019 року.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що пропозиція - "це певна точка відліку", але деталі не розкрив.

"Газпром" заявив, що може зберегти транзит газу через Україну у розмірі 10-15 млрд кубометрів на рік, якщо українська сторона доведе економічну доцільність нового контракту.

Планується, що з кінця 2019 року газотранспортний коридор "Північний потік-2" буде транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Противники проекту - Польща, країни Балтії, Україна та США - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже поставляє близько третини обсягів газу в ЄС.

Країни Євросоюзу дійшли згоди з приводу регулювання проекту "Північний потік-2".

Однією з узгоджених пропозицій стало те, що відповідальність за газопроводи з третіми країнами, такими як Росія, лежить на країні, де газопровід вперше стикується з європейською мережею.

Таким чином, Берлін і Париж домовилися, що всі рішення по "Північному потоку-2" буде приймати Німеччина.

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що після введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" транзит газу через Україну буде збережений.