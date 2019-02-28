Річниця "Стокгольму": "Нафтогаз" анонсував стягнення активів "Газпрому" в нових країнах

НАК "Нафтогаз України" оголосив про нові процеси зі стягнення майна "Газпрому" в декількох країнах.

Про це повідомляється на офіційній сторінці НАК у Facebook.

Як наголошується в повідомленні, 28 лютого виповнюється рік після рішення Стокгольмського арбітражу в суперечці "Нафтогазу" і "Газпрому".

"Газпром" мусить сплатити 4,6 млрд доларів компенсації за транзитним контрактом.

"Ми вже отримали газ на суму 2,1 млрд доларів. Решту стягуємо за допомогою процесу примусового виконання в декількох країнах - Нідерландах, Великобританії, Швейцарії і США, а нещодавно і в Люксембурзі. Найближчим часом можливі процеси і в інших країнах. Міжнародна судова система некваплива, але певна", - повідомили в "Нафтогазі".

У компанії додали, що в разі невдачі в судовому процесі "Нафтогаз" міг би втратити 94,7 млрд доларів, або 177 тисяч грн в перерахунку на кожну українську сім'ю.

За даними НАК, стокгольмські арбітражні процеси 2014-2018 років є найбільшими в світовій історії серед комерційних компаній за сумою претензій.

Нагадуємо:

28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту.

За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Детальніше про зміст та завершення суперечки між компаніями читайте у матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом

Економічна правда