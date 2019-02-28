Прокуратура Австрії вважає, що треба перевірити мотивацію США щодо видачі Фірташа
Генеральна прокуратура при Верховному суді Австрії вважає, що Вищий земельний суд Відня поспішно визнав екстрадицію олігарха Дмитра Фірташа до США допустимою.
Про це повідомляє австрійське видання Die Presse.
Як відомо, у Сполучених Штатах українського олігарха Фірташа звинувачують у виплаті хабарів банкам США за проект з видобутку титану в Індії. Фірташ це заперечує. У зв’язку з запитом США на екстрадицію він змушений перебувати у Відні з березня 2014 року. Після короткочасного утримання під вартою Фірташ вийшов під заставу у 125 мільйонів євро.
У 2017 році Вищий земельний суд Відня вирішив, що екстрадиція Фірташа до США є допустимою. Однак останнє слово у цій справі – за міністром юстиції Австрії, який поки що рішення не ухвалив. Відень не видасть Фірташа Вашингтону, якщо США прагнутимуть цього з політичних мотивів.
На думку Генеральної прокуратури, Вищий земельний суд Відня повинен розглянути питання політичної мотивації вимог США, хоча висунуті обвинувачення і містять суто кримінальний характер.
Також, на думку прокуратури, суд повинен бути конкретнішим щодо конкретних фактів у справі.
У своєму рішенні Вищий земельний суд виходив із "давніх демократичних і конституційних традицій Сполучених Штатів".
Верховний суд Австрії може взяти до уваги думку прокуратури та повторно звернутися до Вищого земельного суду Відня для перегляду рішення.
Нагадаємо:
Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро.
США звинувачує Фірташа у дачі хабара розміром 18,5 мільйонів доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ у Індії поза конкурсом. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.
Сполучені Штати направили до Австрії запит на екстрадицію Фірташа, але 30 квітня 2015 року Земельний суд Відня у кримінальних справах відмовив Мінюсту США і не віддав олігарха.
Пізніше Фірташ направив до Конституційного суду Австрії подання з вимогою визнати неконституційною угоду про екстрадицію між Австрією і Сполученими Штатами, але суд відмовив у розгляді скарги.
Таким чином у суді можуть оскаржити рішення про заборону екстрадиції Фірташа до США.
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