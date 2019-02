Апеляційний суд відхилив позов Коломойського до Приватбанку

Київський апеляційний суд відхилив позов Ігоря Коломойського до ПриватБанку та інших осіб про приниження його честі, гідності та ділової репутації.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу Нацбанку України, який виступав одним з відповідачів за позовом.

Таким чином, апеляційний суд своїм рішенням від 25 лютого підтвердив рішення першої інстанції про відсутність підстав для розгляду позову.

Повідомляється, що Коломойський в кінці 2017 року подав позов до Печерського райсуду Києва проти ПриватБанку, НБУ та інших відповідачів. Він зажадав визнати недостовірною, і такого, що принижує його честь, гідність і ділову репутацію, заяву екс-глави ПриватБанку Олександра Шлапака на прес-конференції про те, що "всі 36 кредитів були підписані колишнім главою правління (на той момент Олександр Дубілет – ред.) з перевищенням повноважень".

Мова йде про кредити 36 компаніям на 133 мільярди гривень, які були видані в жовтні-листопаді 2016 року і за рахунок яких були погашені кредити 193 інших позичальників ПриватБанку, більше половини яких мали ставку 12-12,5% річних з прив'язкою до курсу долара і реальні застави.

Печерський районний суд Києва за підсумками засідання 16 жовтня 2018 року визнав позов таким, що носить штучний характер і залишив його без розгляду.

При цьому суд розцінив дії представників позивача під час проведення підготовчого засідання такими, що спрямовані на затягування і перешкоджання розгляду справи.

Читайте також:

Другий лондонський фронт: як Високий суд усмирив Коломойського і Боголюбова

Коломойський vs Приватбанк: що варто знати про липневу "битву на Темзі

Коломойський проти Приватбанку: хто кого перемагає в Лондонському суді

Нагадаємо:

В свою чергу грудні 2017 року ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондонапроти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ZAO Ukrtransitservice Ltd, які ймовірно їм належать або перебувають під їхнім контролем.

Усі компанії-відповідачі фігурували у постановах Печерського райсуду Києва від 29 липня 2016 року, якими передбачається арешт низки рахунків у кіпрській філії ПриватБанку в рамках розслідування про повернення кредитів рефінансування НБУ на суму 19 мільярдів гривень.

Детективна агенція Kroll за підсумками аудиту Приватбанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитківмінімум в 5,5 мільярда доларів.

4 грудня 2018 року суд визнав, що ПриватБанк подав позов, щоб отримати юрисдикцію суду Лондона на подачу позову проти Коломойського та Боголюбова.

Суддя аргументував висновок тим, що банк не надав прямого пояснення, чому він подав позов проти зазначених компаній у грудні 2017 року, і жоден з його аргументів, який був представлений пізніше, не є переконливим. Зокрема, деякі наведені банком підстави не могли бути представлені в грудні 2017 року, оскільки банк про них не знав.

При цьому суддя визнав наявність у банку обґрунтованих позовних вимог проти Коломойського і Боголюбоваяк мінімум на кілька мільйонів доларів. Водночас він додав, що банк не має права підбирати прийнятну для себе судову інстанцію, у свою чергу, його екс-власники мають право захищати свої інтереси в Швейцарії, за місцем постійного проживання.

Разом з тим суд видав наказпро всесвітній арешт активів екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 мільярда доларів.

Суд також зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь в розгляді справи.

21 грудня 2018 року ПриватБанк оскаржив рішення першої інстанції в апеляційному суді Англії і Уельсу.

Українська правда