"Укрзалізниця" закупила пальне за завищеними цінами — ЗМІ

Центр забезпечення виробництва АТ "Укрзалізниця" 12 грудня визначив переможців трьох тендерів на закупівлю 32 тисяч тонн дизпалива на суму 1,02 мільярда гривень із застосуванням формульного розрахунку ціни.

Про це свідчать результати торгів на майданчику ProZorro, передає enkorr.

Переможцями торгів стали "Анвітрейд" (на 12 тис тонн), "Фірма "Фідея" (на 10 тис тонн) і "Сокар Україна" (на 10 тис тонн). Четвертим учасником торгів була компанія ОККО.

"Анвітрейд" і "Фірма "Фідея" запропонували розрахункову ціну з урахуванням ПДВ на дату проведення аукціону на рівні 32 050 грн за тонну, "Сокар" - на рівні 31 968 грн/тонна.

Як зазначає видання, це на 5007-5090 грн за тонну або на 19% вище, ніж середня ціна дизпального на оптовому ринку 12 грудня, за даними "Консалтингової групи А-95".

Таким чином, якщо "Укрзалізниця" укладе договори за вказаними цінами, сума переплати становитиме 120,3 млн грн (без ПДВ) тільки за рахунок підвищення маржі постачальників.

Згідно з принципом формульних торгів, на підставі розрахункової ціни визначається маржа постачальника. Маржа фіксується на аукціоні і потім додається до вартості пального, розрахованого за котируваннями в період відвантаження.

З огляду на середнє значення мінімальних котирувань дизпального за 28 листопада-11 грудня по FOB Med Italy (557 доларів за тонну) курсу долара на 12 грудня (27,71 грн), курс євро для розрахунку акцизу (31,53 грн/євро), розрахункова ціна без урахування маржі і без ПДВ повинна становити 21 213 грн за тонну.

Отже, фіксована маржа "Анвітрейда" і "Фідеї", за підсумками аукціону становитиме 5395 грн/тонна (без ПДВ), "Сокар Україна" - 5427 грн/тонна (без ПДВ).

На попередніх формульних тендерах "Укрзалізниці" 27 вересня, розрахункова ціна пального без урахування маржі за котируваннями FOB Med Italy (саме цей базис вказано в підписаних договорах) становила 24 703 грн за тонну.

"Фідея" тоді на аукціоні перемогла з ціною 25 750 грн/тонна (без ПДВ), "Анвітрейд" - 26 716 грн/тонна, "Сокар Україна" - 26 732 грн/тонна. Отже, за підсумками попереднього тендера маржа цих постачальників була відповідно 1047 грн/тонна, 2013 грн/тонна і 2030 грн/тонна (без ПДВ).

Таким чином, у порівнянні з попереднім тендером маржа "Фірма "Фідея" зросла з 1047 грн/тонна до 5495 грн/тонна, "Анвітрейд" - з 2013 грн/тонна до 5495 грн/тонна, а "Сокар Україна" - з 2030 грн/тонна до 5427 грн/тонна.

Видання вказує, що менеджмент "Укрзалізниці" зберіг очікуваний рівень цін на рівні максимальних значень жовтня, коли світові ціни на нафту були на максимальних рівнях. З тих пір сировинні котирування знизилися на 30%, порівнянні зміни відбулися і в цінах на нафтопродукти. Однак компанія не переглянула очікуваний рівень цін, створивши умови для змови постачальників щодо високих цін.