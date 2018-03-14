В інтернет потрапила засекречена мільйонна платіжка за "Богдани"

На офіційному порталі використання публічних фінансів оприлюднена єдина трансакція Міністерства оборони на Автоскладальний завод №2 Компанії "Богдан Моторс" сумою 2,6 млн гривень.

Інформацію з порталу оприлюднив Гліб Канєвський, голова експертної організації StateWatch.

Трансакція датована липнем 2017 року як передплата за постачання продукції. Які саме авто оплачені не зазначено.

Контракт між Міністерством та Автоскладальним заводом №2 укладений в грудні 2016 року.

На уточнюючий запит щодо деталей оплати, в Міноборони відповіли, що це інформація з обмеженим доступом.

"Оприлюднення інформації про передплату може свідчити про те, що контракт з компанією "Богдан" засекретили вже після першого платежу. Тобто, спочатку така інформація не була державною таємницею", - прокоментував ситуацію Гліб Канєвський.

У ході розслідування "Української правди" була отримана інформацію, що санітарні "Богдани-2251" були включені до ДОЗ на 2016-й рік. При цьому, Кабмін затверджував держзамовлення 8 лютого, а перший дослідний зразок з’явився лише влітку того року.

Як відомо, Міністерство оборони замовило у "Богдан Моторс" 200 санітарних автомобілів.

У квітні 2017 року військовим було передано першу партію техніки.

Згодом стало відомо, що з 50 доставлених на фронт автомобілів "Богдан-2251" 25 довелося ремонтувати або повертати на завод.

У Міноборони заявили, що подальше виробництво санітарних автомобілів "Богдан 2251" буде можливим лише після усунення виявлених недоліків технічної та медичної частин.

Пізніше в корпорації "Богдан" запевнили, що про відмову Міноборони від закупівель не йдеться.

Натомість Міноборони засекретило угоди про постачання автомобілів "Богдан 2251".

Із відкритих джерел відомо, що за два роки корпорація "Богдан" отримала 26 мільйонів на тендерах для АТО.

За даними YouControl, власником корпорації "Богдан Моторс" є перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який відповідає за оборонно-промисловий комплекс. Високопосадовець заявив, що не може впливати на рішення Міноборони. Крім того, Гладковський наголошує, що у 2014 році вийшов із управління усіма підприємствами, які входять до структури корпорації "Богдан".

Економічна правда