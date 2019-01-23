В Україні за рік зріс один з ключових економічних показників

Промислове виробництво в Україні в 2018 році зросло на 1,1% в порівнянні з 2017 роком.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Згідно з повідомленням, у грудні 2018 року порівняно з листопадом промислове виробництво скоротилося на 0,2% (з урахуванням сезонного фактору).

Крім того, у грудні минулого року порівняно з груднем 2017 року цей показник знизився на 2,7%.

Нагадаємо, промвиробництво в Україні в 2017 році скоротилося на 0,1% після зростання на 2,4% в 2016 році.

Цьому передувало чотири роки спаду: в 2015 році промвиробництво скоротилося на 13%, у 2014 році - на 10,1%, в 2013 році - на 4,3%, у 2012 році - на 0,7%.

Економічна правда