"Фінансист Ахметова" викупив його борг з дисконтом 80%

22 лютого Фонд гарантування провів "голландський" аукціон з продажу прав вимоги Дельта Банку на 234,4 мільйона гривень за облігаціями серії "С" у кількості 160 872 штук.

Про це повідомляє Finbalance.

За даними судових матеріалів, ідеться про облігації ТОВ "ЕСУ" (власник 92,79% акцій "Укртелекома", кінцевий бенефіціар - Рінат Ахметов).

Переможцем аукціону стало ТОВ "Фінансова компанія "Сокур", яке запропонувало 46,9 млн грн (20% від стартової ціни, тобто дисконт склав 80%).

За даними держреєстру, кінцевий бенефіціаром ТОВ "ФК "Сокур" є Анатолій Амелін - чоловік нардепа Олени Сотник (з фракції "Самопоміч"). У 2011-2014 роках Амелін був членом Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку (очолював департамент корпоративних фінансів). Як писали тоді ЗМІ, призначення А. Амеліна на відповідну посаду могло відбутися в т.ч. за сприяння Ахметова (на ринку Амеліна називали "фінансистом Ахметова").

У березні 2017 року ТОВ "ЕСУ" мало погасити облігації на 4,6 млрд грн, однак не зробило цього. Найбільші держателі цих паперів - Ощадбанк та Укрексімбанк (в кожного з них у портфелі облігації на суму біля 2 млрд грн). Випуск цих облігацій сприяв процесу приватизації "Укртелекома". Наразі Ощадбанк та Укрексімбанк намагаються в судовому порядку стягнути відповідну заборгованість з ТОВ "ЕСУ" та ПАТ "Укртелеком".

Одним з держателів облігації ТОВ "ЕСУ" (номінальною вартістю 161 млн грн) був Дельта Банк. При цьому Дельта Банк передав відповідні папери в заставу для Ощадбанку (як забезпечення зобов’язань по договору коррахунку).

8 серпня 2018 р. Київський апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Ощадбанку на рішення Госпсуду м. Києва від 4 червня 2018 р., яким держбанку було відмовлено в задоволенні позову до ліквідатора Дельта Банку про звернення стягнення на дефолтні облігації власника "Укртелекома" - ТОВ "ЕСУ" (договірною вартістю 161 млн грн) - як предмет застави за договором застави цінних паперів.

Суд звернув увагу на іншу справу, в рамках якої суди (в т.ч. касаційної інстанції) вже задовольнили позов ліквідатора Дельта Банку та визнали недійсним цей договір застави цінних паперів.

24 вересня Госпсуд м. Києва відмовився задовольнити заяву ТОВ "ЕСУ" про відстрочення на рік виконання рішення цього суду від 27 липня 2017 року, яким частково було задоволено позов ліквідатора Дельта Банку і стягнуто з ТОВ "ЕСУ" заборгованість з відсоткового доходу за облігаціями в сумі 19,4 млн грн, а також надано відстрочку на виконання цього рішення на 1 рік з дня набрання законної сили.

7 листопада 2018 р. Госпсуд м. Києва відмовився задовольнити позов Фонду держмайна до ТОВ "ЕСУ" про розірвання договору купівлі-продажу 92,79% акцій "Укртелекома" та стягнення 81,9 млн дол пені за прострочення виконання зобов`язання із внесення інвестицій.

Нагадаємо, оточення Дмитра Фірташа в судах намагається стягнути з Ріната Ахметова 760 млн дол, недоплачених (за їхнім визначенням) за куплений у 2013 році "Укртелеком", а також 60 млн доларів нарахованих за кілька років відсотків.