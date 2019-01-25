Нацбанк почав продавати гривні рулонами

Національний банк на аукціоні 24 січня реалізував нерозрізаних аркушів банкнот номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень на 9,8 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Як наголошується, аукціон відбувся в системі електронних торгів з можливістю віддаленого доступу.

Учасники подали заявки на купівлю 10 тис. аркушів нерозрізаних банкнот номіналом 1 гривня вартістю 1,4 млн гривень, 20 тис. аркушів номіналом 2 гривні на 5,4 млн гривень, 3 тис. аркушів по 5 гривень вартістю 1,4 млн гривень та 2 тис. аркушів номіналом 10 гривень на 1,6 млн гривень.

"Загальна вартість придбаних на аукціоні нерозрізаних аркушів банкнот номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень становила 9,8 млн. грн.", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі повідомили, що подібні аукціони відбуватимуться і в майбутньому.

Нагадаємо, раніше Нацбанк випустив шестикутні монети.

У грудні Нацбанк випустив банкноту часів УНР.

Економічна правда