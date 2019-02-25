"Приватбанк" продає три кілограми золота щотижня

Клієнти "Приватбанку" за 2018 рік придбали понад 131 кілограм золотих злитків провідних афінажних компаній світу.

Про це повідомляє прес-служба державного банку.

Як повідомив керівник управління банківських металів "Приватбанку" Максим Бродян, за перший рік активного виходу банку на ринок металів у середньому банк продавав клієнтам майже 3 кг золота на тиждень.

" Як правило, клієнти купують у банку класичні 100-грамові злитки, що "вкладаються" в законодавчі обмеження інвестування в дорогоцінні метали на рівні 150 тис грн на день, і колекційні подарункові злитки від 1 грама до тройської унції", - сказав він.

"Якщо вірити прогнозам світових аналітиків, ціна на золото вже цього року може досягти позначки 1 450–1 500 доларів за тройську унцію. Наразі ціна – 1 300–1 320 доларів за тройську унцію", – зазначив Бродян.

"Наразі "Приватбанк" продає золоті злитки через Центри банківських металів (Київ, Дніпро, Краматорськ, Запоріжжя), а також мережу центрів обслуговування VIP-клієнтів по всій Україні. З початку 2019 року "Приватбанк" відкрив продаж дорогоцінних монет австралійського монетного двору", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Як повідомлялося, чисті покупки золота світовими центральними банками в 2018 році досягли 651,5 тонни - на 74% більше, ніж в 2017 році.

Економічна правда