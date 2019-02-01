Центробанки купують золото рекордними за 50 років темпами

Чисті покупки золота світовими центральними банками в 2018 році досягли 651,5 тонни - на 74% більше, ніж в 2017 році.

Про це повідомила Всесвітня рада із золота в звіті "Динаміка попиту на золото", передає РБК.

Покупки золота центробанками стали рекордними з 1971 року, коли президент США Річард Ніксон оголосив про скасування прив'язки курсу долара до золота.

Тепер світові центробанки володіють приблизно 34 тис тонн золота, йдеться в звіті. Це близько 18% всього золота, коли-небудь видобутого на Землі, свідчать дані WGC.

Всесвітня рада із золота пов'язує ці покупки з "підвищеним рівнем геополітичної та економічної невизначеності", який змушує центробанки диверсифікувати резерви і фокусуватися на безпечних і ліквідних активах.

"Центральні банки реагують на зростаюче макроекономічний і геополітичний тиск зміцненням своїх золотих резервів", - зазначає рада.

Банк Росії з величезним відривом став найбільшим покупцем золота у 2018 році. Його золотий запас збільшився на рекордні 274,3 тонни - це 42% всіх торішніх закупівель золота центробанками. Частка золота в міжнародних резервах Росії на кінець 2018 року досягла 18,5% - історичного максимуму.

На другому місці за закупками золота виявився Центробанк Туреччини (+51,5 тонни), на третьому - Нацбанк Казахстану (+50,6 тонни).

На відміну від 2017 року, коли на Росію, Казахстан і Туреччину припало 94% всіх покупок золота центробанками, на цей раз й інші центробанки вирішили істотно поповнити свої золоті резерви. Наприклад, Центробанк Угорщини, який не купував золото з 1986 року, в жовтні несподівано збільшив свій золотий запас в 10 разів - з 3,1 тонни до 31,5 тонни.

Угорський ЦБ пояснив покупку в формі фізичних злитків, доставлених в Угорщину, "цілями стабільності". Індія в 2018 році закупила 40,5 тонни золота, Польща - 25,7 тонни, Монголія - ​​22 тонни, йдеться в звіті. Польща в минулому році стала першою країною Євросоюзу з 1998 року, що купила золото в резерви.

Золото традиційно розглядається як актив - "тиха гавань" в періоди ринкової турбулентності і політичної напруженості.

Прибутковість вкладень в золоті у центробанків не стоїть на першому плані. У 2018 році світова ціна металу знизилася на 1,6%, але це не завадило рекордним закупівлям. Наразі золото торгується на рівні 1325 доларів за тройську унцію - максимум з травня 2018 року.