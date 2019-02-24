Україна перестала бути головним постачальником мігрантів в Росію – ЗМІ

За рік кількість українських мігрантів у Росії скоротилася втричі.

Про це пише "Дзеркало тижня" з посиланням на дані Росстату.

Зокрема, як свідчить статистика, Україна перестала бути головним постачальником мігрантів в Росію, значно меншим став потік трудової міграції, перестали приїжджати вимушені мігранти зі східної частини України, окупованої Росією.

Головна постачальниця мігрантів з 2014 року Україна скоротила цю цифру втричі: з 47,7 в 2017 році до 14,8 тисячі людей в 2018. Україна опустилася на третю сходинку в даних Росстату: попереду неї тепер Таджикистан і Казахстан - головні потоки трудової міграції йдуть в Росію звідти.

А українці, як відзначають самі росіяни, стали віддавати перевагу для заробітків не Росії, а Польщі і іншим західним країнам.

Всього з України до Росії минулого року прибуло 137,776 тисяч осіб, виїхало з Росії – 122,954 тисяч. Відповідно, у 2017 році прибуло 150,182 українців, виїхало – 102,491 тисяч.

За даними Мінсоцполітики, понад три мільйона українських громадян постійно працюють за кордоном. Ще дев'ять мільйонів щороку виїжджають на сезонні роботи в сусідні країни.

В Національному банку України очікують, що у 2019 році значно знизиться інтенсивність трудової міграції з України до Польщі.

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Економічна правда