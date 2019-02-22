Податкова "легалізувала" майже 100 тисяч працівників гірськолижних курортів

Oleksii Leonov

У ДФС за три зимові місяці проводили перевірки в готелях і туристичних підприємствах, розташованих на гірськолижних курортах України і домоглися працевлаштування 93 тисяч осіб.

Про це повідомив в.о. голови Державної фіскальної служби Олександр Власов.

"У грудні почали акцію "Зимовий курорт". Її мета - максимально залучити до процесу легального працевлаштування суб'єкти господарювання, які надають послуги з тимчасового проживання, готелі, заклади харчування та оренди спортивного спорядження для зимового відпочинку... Майже за три місяці зимового курортного сезону маємо офіційно працевлаштованих 93 тис співробітників", - заявив він.

Тільки за підсумками лютого кількість офіційно працевлаштованих співробітників перевищила 23 тис осіб, що на 13% більше в порівнянні з січнем, уточнив Власов.

"Найбільша кількість легалізованих працівників спостерігається в готельному бізнесі та подібних закладах тимчасового розміщення. У цій сфері тепер офіційно працює понад 1,5 тис співробітників, а за неповний лютий - 257", - підкреслив в.о. глави ДФС.

У той же час Державна служба з питань праці назвала діяльність готелів та ресторанів за підсумками перевірок у 2018 році однією з чотирьох сфер з найвищим ризиком використання незадекларованої праці.

Нагадуємо:

Держпраці в 2018 році виявила понад 25 тисяч працівників, допущених до роботи без належного оформлення трудових відносин, в результаті чого наклала на роботодавців штрафи на суму близько 1,7 мільярда гривень.

Економічна правда