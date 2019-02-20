Держава оштрафувала роботодавців за нелегальних працівників майже на 2 мільярди

Держпраці в 2018 році виявила понад 25 тисяч працівників, допущених до роботи без належного оформлення трудових відносин, в результаті чого наклала на роботодавців штрафи на суму близько 1,7 мільярда гривень.

Про це повідомив голова Державної служби з питань праці Роман Чернега в ході прес-конференції, передає УНІАН.

"За результатами 2018 року ми виявили незадекларовану працю - в торгівлі, діяльності готелів, ресторанів, будівництві, промисловості і сільському господарстві", - сказав Чернега.

Зокрема, у сфері торгівлі, готельному та ресторанному бізнесі інспектори Держпраці виявили 4789 таких працівників, в будівництві - 4035 осіб, промисловості - 2933, і сільському господарстві - 1802.

Згідно з матеріалами презентації, оприлюдненоЇ в ході звіту, в 2018 році інспектори Держпраці виявили 357,5 тис порушень на підприємствах, з них 81% порушень були усунені.

При цьому, в середньому на одному підприємстві виявлено 23 порушення. Згідно з матеріалами презентації, 1436 виробництв в 2018 році були зупинені на підставі відповідних рішень судів.

Також Чернега повідомив про те, що інспектори Держпраці провели інформаційно-роз'яснювальну роботу для 25,78 тис роботодавців.

При цьому кількість застрахованих осіб за 11 місяців 2018 року зросла більш ніж на 432 тисячі, в результаті чого надходження від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування збільшилися на понад 5 млрд грн в порівнянні з початком минулого року.

Крім того, в рамках контрольних заходів щодо дотримання законодавства в сфері працевлаштування інвалідів Держпраці здійснила 548 перевірок, з них по 413 виявила порушення, зокрема, 219 порушень в частині подання звітів щодо працевлаштування інвалідів, 119 - в частині невиконання підприємством нормативу робочих місць для інвалідів , 75 - в частині реєстрації інвалідів у відділеннях Фонду соцзахисту.