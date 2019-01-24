Французька авіакомпанія оголосила про запуск рейсів Париж—Київ

Французька авіакомпанія Aigle Azur оголосила про запуск прямих регулярних рейсів Київ-Париж з 18 квітня.

Про це повідомляє Avianews.

Польоти будуть виконуватися тричі на тиждень між паризьким аеропортом "Орлі" і київським аеропортом "Бориспіль" з короткою нічною стоянкою в Києві.

Рейси з Парижа будуть виконуватися по вівторках, четвергах і суботах о 22:00 з прибуттям на наступний день до Києва о 02:10. Зворотні вильоти з Києва заплановані по середах, п'ятницях і неділях о 04:30 з прибуттям в Париж о 07:00.

Мінімальна ціна квитків починається від 274 євро в обидва боки по тарифу Basic, який передбачає провезення тільки ручної поклажі вагою до 10 кг.

Слід зазначити між Україною і Францією дії угода, що на лінії Київ-Париж може працювати тільки по одній авіакомпанії від кожної зі сторін, яким дозволено виконувати 14 рейсів на тиждень.

Зараз рейси між київським аеропортом "Бориспіль" і аеропортом Парижа імені Шарля-де-Голля виконують Air France і МАУ.

Таким чином, для допуску на маршрут Aigle Azur з нього повинна піти Air France, або ж Україна і Франція мають змінити умови спільної угоди про повітряне сполучення між країнами.

Європейська правда