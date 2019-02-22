"Нафтогаз" засекретив аудит "Укрнафти", який купив через Prozorro

НАК "Нафтогаз України" відмовляється оприлюднювати результати аудиту ПАТ "Укрнафта", який був замовлений на Prozorro у липні минулого року.

Про це повідомляється у відповіді "Нафтогазу" на запит організації StateWatch.

Згідно з оголошенням про закупівлю тендер виграла українська компанія "КПМГ АУДИТ" - член міжнародної мережі KPMG International. За 1 мільйон гривень "Нафтогаз" замовив аудит бізнес-процесів та операційної діяльності ПАТ "Укрнафта" за період з 2014 по червень 2018 року.

Роботи мали бути виконані до 31 грудня 2018 року. У НАК "Нафтогаз України" результати аудиту не оприлюднюють і вважають це втручанням у господарську діяльність компанії.

"Запитуваний Вами аудиторський звіт Товариства не є таким, що містить інформацію, яка становить суспільний інтерес. Зокрема, проведення аудиту внутрішніх бізнес-процесів Товариства та його результати не пов’язані з виконанням Компанією чи іншими особами спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, а також не відноситься до розпорядження Компанією бюджетними коштами", - зазначали у "Нафтогазі".

Також в державній газовій компанії підкреслили, що у "Нафтогаза" немає обов’язку надавати звіт щодо проведення аудиту внутрішніх бізнес-процесів "Укрнафти".

За даними YouControl податковий борг ПАТ "Укрнафта" станом 1 січня 2019 року становить майже 14,6 млрд гривень.

За даними Держреєстру судових рішень, НАБУ розслідує як мінімум дві кримінальні провадження щодо "Укрнафти". Перше зареєстровано 16 квітня 2015 року і стосується виведення коштів через нафтові аукціони, друге - від 28 квітня 2015 року і стосується ухилення від сплати податків при операціях купівлі-продажу нафтопродуктів.

Раніше стало відомо, що "Укрнафта" не пустила державних аудиторів до себе на перевірку.

Компанії "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти". Групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами "Приватбанку", серед яких зокрема Ігор Коломойський - близько 42% акцій.

Економічна правда