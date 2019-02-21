"Нічний" тариф для бізнесу: Гройсман пропонує змінити закон про енергетику

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман наголошує на необхідності внесення змін у законодавство щодо врегулювання питання "нічного" тарифу для непобутових споживачів.

Про це він сказав на загальних зборах Асоціації об'єднаних територіальних громад, передає "Укрінформ".

"В уряду немає повноважень на вирішення цього питання (щодо відновлення "нічного" тарифу для непобутових споживачів - ред.), це встановлює незалежний регулятор. Але вони теж діють на виконання закону про енергетику... "Нічний" тариф - це опалення, освітлення, а освітлення - це безпека", - заявив Гройсман.

Він також повідомив, що уряд доручив віце-прем'єр-міністру - міністру регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадію Зубку спільно з міністром енергетики та вугільної промисловості Ігорем Насаликом і віце-прем'єр-міністром Володимиром Кістіоном та представниками НКРЕКП проаналізувати ситуацію.

Як повідомлялося, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 1 січня 2019 року скасувала "нічний" тариф на електроенергію для промисловості, розраховуючи в такий спосіб зменшити перехресне субсидіювання між різними категоріями споживачів на 3,5 млрд гривень.