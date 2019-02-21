Київ очолив рейтинг найдешевших для туристів європейських міст

Київ посів першу сходинку в рейтингу туристичних міст Європи для бюджетної подорожі.

Відповідний список склало німецьке видання Instyle, передає "Укрінформ".

"У столиці України дві ночі в тризірковому готелі коштуватимуть в середньому лише 36 євро. Пиво і капучино коштують менше 1 євро. Загалом, вікенд на двох у Києві коштуватиме менш ніж 250 євро", - йдеться в публікації.

Друге місце в рейтингу бюджетних міст для подорожей на вихідні посів польський Краків, третє – Варшава, на четвертому опинилася столиця Сербії Белград, на п'ятому – угорський Будапешт.

Найдорожчим серед найдешевших міст став німецький Гамбург, який посів десяту сходинку. Так вартість вікенду тут обійдеться в 355 євро, що на 40% більше за Київ.

Нагадаємо, за підсумками 2018 року сукупні надходження туристичного збору та податкових платежів з туристичної галузі зросли на 20,7% - до 4,2 млрд гривень, надходження туристичного збору зросли на 29,2% і становили 90,7 млн гривень.