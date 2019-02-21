Бізнес закликав модернізувати Трудовий кодекс перед тим, як братися за ФОПи

Представники бізнесу підтримують кроки Міністерства соцполітики, спрямовані на детінізацію ринку оплати праці, але вказують на ряд негативних наслідків від можливого посилення правил для ФОПів.

Про це йдеться у заяві Європейської Бізнес Асоціації.

Бізнес-спільнота закликає стратегічно підходити до вирішення ситуації з тіньовою зайнятістю. Найперше, змінити радянський Кодекс законів про працю України сучасним Трудовим кодексом. Оновлений текст перебуває у Верховній Раді та очікує на розгляд у другому читанні (законопроект №1658).

Крім того, необхідно зменшити податкове навантаження на фонд оплати праці та при цьому керуватись зваженим підходом до специфіки ІТ.

В протилежному випадку існує вірогідність того, що високоякісні ІТ-спеціалісти можуть мігрувати до країн з більш комфортними умовами праці для даної індустрії, попереджає ЄБА.

Через прийняття законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників та протидії застосуванню незадекларованої праці" в існуючому вигляді може суттєво зрости вартість професійних послуг. Конкурентоспроможність українських компаній на світових ринках може опинитись під загрозою.

В IT-комітеті ЄБА наголошують, що прийняття рішення щодо кваліфікації цивільно-правових відносин як трудових залежатиме від рішення контролюючих органів. Тож існує побоювання, що такі норми можуть бути використані інспекторами праці для зловживання своїм службовим становищем.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики пропонує заборонити бізнесу оформляти співробітників як фізичних осіб-підприємців.

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