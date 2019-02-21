Держбюджет недоотримав від акцизу на сигарети 5 мільярдів

43,5 мільярда гривень становили надходження від акцизного податку на тютюнові вироби до державного бюджету за 2018 рік.

Про це повідомили Економічній правді в Українській асоціації виробників тютюнових виробів.

Повідомляється, що це на 10% більше, ніж попереднього року, але в той же час надходження мали бути набагато вищими.

"Має місце невиконання плану надходжень з акцизного податку на тютюнові вироби на 10%, або майже на 5 млрд грн", - заявили в Укртютюні.

Асоціація повідомляє, що за останні роки прослідковується тенденція, яка свідчить про те, що різке підвищення ставок акцизного податку не дає відповідного зростання річних надходжень до державного бюджету.

Так, при зростанні акцизів на 40% у 2017 році надходження зросли на 20%, а після зростання ставок у 2018 році на 30% додаткові надходження становили лише 10%.

"Щодо 2019 року, то, за оцінками Української Асоціації виробників тютюнових виробів "Укртютюн", отриманими від чотирьох найбільших виробників тютюнових виробів, за умови підвищення ставок акцизного податку на 25% відрахування акцизного податку до державного бюджету становитимуть лише 8%", - заявили в Асоціації.

Зазначається, що на рівень акцизних надходжень впливають такі фактори, як зростання ставок податку, зменшення споживання тютюнових виробів, зміна частки нелегального ринку та інші.

"Український ринок тютюнових виробів негативно реагує на різке підвищення ставок акцизу. Але справа тут не лише у зменшенні споживання тютюнових виробів, що, звісно, має місце, але й в значному підвищенні обсягів нелегальної продукції на ринку", - йдеться в повідомленні.

За даними "Укртютюну", у 2018 році обсяг легальних продажів сигарет скоротився на 19%, рівень споживання впав на 10%, а обіг нелегальної продукції збільшився на понад 70%.

"У 2018 році рівень нелегальної торгівлі досяг історичного максимуму за останні 3 роки і становить 4% від загального обсягу", - заявили в Асоціації.

В "Укртютюні" закликають уряд якнайшвидше прийняти План дій до "Стратегії у сфері протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів на період до 2021 року".

Економічна правда