"Богдан" виграв тендер на поставку тролейбусів до Харкова за кошти ЄБРР

Луцький завод автокомпанії "Богдан Моторс", що входить в корпорацію "Богдан", виграв тендер на поставку тролейбусів для Харкова за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку майже на 11,5 мільйона євро.

Про це повідомили в корпорації "Богдан", передає "Інтерфакс-Україна".

Контракт передбачає 57 низькопідлогових 12-метрових тролейбусів пасажиромісткістю 105 людей, розрахованих на перевезення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями. Термін поставки - 42 тижні з моменту отримання передоплати.

Тролейбуси комплектуються двигунами виробництва харківського "Заводу "Електроважмаш".

Тендер на закупівлю Харковом тролейбусів ЄБРР оголосив в жовтні 2018 року. Раніше у вересні ЄБРР і "Тролейбусне депо №2" (Харків) підписали кредитну угоду на закупівлю нових тролейбусів і закупівлю діагностичного обладнання.

Раніше "Богдан Моторс" уклав нову угоду із французькою компанією Bluebus щодо виробництва кузовів для електричних автобусів.