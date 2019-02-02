Офіційний курс: гривня суттєво зміцнилася до долара та євро
Субота, 2 лютого 2019, 10:00
Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 17 копійок та встановив його на 4 лютого на рівні 27,57 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,62 гривні (на 1 лютого - 31,86 гривні).
Нагадуємо:
Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку та встановив його на 1 лютого на рівні 27,74 гривні.
1 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,48 - 27,51 гривні за долар.
Економічна правда
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