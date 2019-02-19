Суд заарештував 10 київських ЖК Войцехівського
Печерський суд Києва за клопотанням слідчого відділу Нацполіціі заарештував 14 нерухомих об'єктів компанії Укогрупп, яку пов'язують з київським забудовником Анатолієм Войцехівським.
Відповідне рішення опубліковано в єдиному судовому реєстрі, повідомляє Liga.net.
Згідно з розслідуванням поліції, фактичний керівник Укогрупп в період з 2011 по 2014 рік організував злочинну групу, яка самовільно займала земельні ділянки та почала їх забудову житловими будинками і торгово-офісними центрами.
Також фігурантам справи приписують ухилення від сплати податків, привласнення чужого майна, видачу підроблених документів і зловживання службовим становищем.
Список незаконних будівництв різного ступеня готовності налічує 40 об'єктів. На 14 з них суд наклав арешт і передав в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.
Під арештом опинилися 10 київських ЖК:
- ЖК Нова Хвиля, по вул. Харківське шосе, 15-А;
- ЖК Милославська, вул. Милославська, 31-В;
- ЖК Совські ставки, вул. Кіровоградська, 70;
- ЖК Синьоозерна на перетині проспектів Правди і Гонгадзе;
- ЖК Флагман по вул. Лобачевського, 7;
- ЖК Родинний затишок по бульвару Гашека, 20,22,24;
- ЖК Олімпійське містечко, ЖК панорамні містечко, ЖК Панорамний (зараз - Деміївський квартал) по вул. Ракетної, 24;
- ЖК Східна Брама по вул. Світлої, 3;
- ЖК Сосновий бір по вул. Олевської;
- ЖК Науковий по вул. Петропавлівській, 40.
І ще 4 об'єкти: відділ продажів ЖК Совські ставки, відділ продажів ЖК Синьоозерна, офісний центр Домініон по вул. Ушинського, 40, відділ продажів ЖК Східна Брама.
Нагадаємо:
Бізнесмен Анатолій Войцехівський - сполучна ланка 63-х компаній, що входять в так звану "Укогруп". Вони будували в столиці близько 40 житлових комплексів на самовільно зайнятих земельних ділянках, часто - без дозвільної документації.
"Укогруп", що має всі ознаки фінансової піраміди, проіснувала майже десять років завдяки зв'язкам у прокуратурі.
Войцехівського затримали 15 липня 2016 року. Генпрокуратура в 2015-2016 роках з метою об'єктивності розслідування об'єднала всі 46 виробництв по діяльності Войцехівського.
У серпні того ж року повідомлялося, що після виходу під заставу в 14 млн грн Войцехівський втік до Росії, залишивши як мінімум 40 незаконних недобудов.
Влітку минулого року Київрада затвердила план, який дозволив легалізувати ЖК Перлина Троєщини Войцехівського.
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