Суд заарештував 10 київських ЖК Войцехівського

Печерський суд Києва за клопотанням слідчого відділу Нацполіціі заарештував 14 нерухомих об'єктів компанії Укогрупп, яку пов'язують з київським забудовником Анатолієм Войцехівським.

Відповідне рішення опубліковано в єдиному судовому реєстрі, повідомляє Liga.net.

Згідно з розслідуванням поліції, фактичний керівник Укогрупп в період з 2011 по 2014 рік організував злочинну групу, яка самовільно займала земельні ділянки та почала їх забудову житловими будинками і торгово-офісними центрами.

Також фігурантам справи приписують ухилення від сплати податків, привласнення чужого майна, видачу підроблених документів і зловживання службовим становищем.

Список незаконних будівництв різного ступеня готовності налічує 40 об'єктів. На 14 з них суд наклав арешт і передав в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

Під арештом опинилися 10 київських ЖК:

- ЖК Нова Хвиля, по вул. Харківське шосе, 15-А;

- ЖК Милославська, вул. Милославська, 31-В;

- ЖК Совські ставки, вул. Кіровоградська, 70;

- ЖК Синьоозерна на перетині проспектів Правди і Гонгадзе;

- ЖК Флагман по вул. Лобачевського, 7;

- ЖК Родинний затишок по бульвару Гашека, 20,22,24;

- ЖК Олімпійське містечко, ЖК панорамні містечко, ЖК Панорамний (зараз - Деміївський квартал) по вул. Ракетної, 24;

- ЖК Східна Брама по вул. Світлої, 3;

- ЖК Сосновий бір по вул. Олевської;

- ЖК Науковий по вул. Петропавлівській, 40.

І ще 4 об'єкти: відділ продажів ЖК Совські ставки, відділ продажів ЖК Синьоозерна, офісний центр Домініон по вул. Ушинського, 40, відділ продажів ЖК Східна Брама.

Нагадаємо:

Бізнесмен Анатолій Войцехівський - сполучна ланка 63-х компаній, що входять в так звану "Укогруп". Вони будували в столиці близько 40 житлових комплексів на самовільно зайнятих земельних ділянках, часто - без дозвільної документації.

"Укогруп", що має всі ознаки фінансової піраміди, проіснувала майже десять років завдяки зв'язкам у прокуратурі.

Войцехівського затримали 15 липня 2016 року. Генпрокуратура в 2015-2016 роках з метою об'єктивності розслідування об'єднала всі 46 виробництв по діяльності Войцехівського.

У серпні того ж року повідомлялося, що після виходу під заставу в 14 млн грн Войцехівський втік до Росії, залишивши як мінімум 40 незаконних недобудов.

Влітку минулого року Київрада затвердила план, який дозволив легалізувати ЖК Перлина Троєщини Войцехівського.

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