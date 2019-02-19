До будівництва на Оболоні паркінгу і ТРЦ екс-дружиною "завгоспа Януковича" підключився суд

Окружний адмінсуд Києва визнав протиправними дії Департаменту містобудування та архітектури КМДА і зобов’язав його розглянути заяву КП "Київтранспарксервіс" про видачу містобудівних умов та обмежень (МУО) для будівництва багаторівневого паркінгу на Оболонському проспекті (навпроти будинку №20) у Києві.

Про це йдеться у рішенні від 12 лютого, повідомляють "Наші гроші".

Департамент повинен розглянути вказану заяву з урахуванням висновків суду, наведених у мотивувальній частині.

Суд встановив, що 6 червня 2014 року Департамент економіки та інвестицій КМДА, КП "Київтранспарксервіс" і ТОВ "СВП-Груп" уклали інвестиційний договір про реалізацію інвестиційного проекту будівництва багаторівневого паркінгу з об’єктами транспортної інфраструктури, приміщеннями торговельно-офісного та соціально-побутового призначення на Оболонському проспекті (навпроти будинку №20).

Починаючи з вересня 2015 року, КП тричі зверталося до Департаменту містобудування з проханням видати містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об’єкта будівництва.

Департамент відповідав листами, у яких вказував, що необхідно привести поданий на розгляд пакет документів у відповідність до чинного законодавства у сфері містобудування. Зокрема, в одному з листів було вказано, що "наміри замовника суперечать погодженій проектній документації будівництва торговельного комплексу "Дрімтаун", погіршують транспортне обслуговування кварталів і мікрорайонів в цілому".

Суд звернув увагу, що Департамент своїми листами-відповідями по суті не прийняв рішення, як того вимагає Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки. Так, у Порядку вказано, що протягом 7 днів з дня реєстрації заяви мав прийняти рішення про надання МУО або про відмову у їх наданні.

Разом з тим, суд дійшов висновку про протиправність дій Департаменту містобудування КМДА в частині неналежного розгляду заяв позивача про надання містобудівних умов та обмежень.

При цьому суд вказав, що Департамент містобудування не навів обставин, які б могли стати підставою для відмови у видачі МУО, не надав доказів невідповідності намірів забудови ділянки положенням Генплану, тощо.

Відзначимо, що позов до Департаменту містобудування був поданий у 2016 році фірмою "СВП-Груп". Влітку 2017 року замість "СВП-Груп" позивачем у цій справі стало КП "Київтранспарксервіс".

КП "Київтранспарксервіс" отримало ділянку (0,36 га), на якій планується будівництво багаторівневого паркінгу, у 2013 році. Прокуратура намагалася через суд скасувати інвестиційний договір з "СВП-Груп". Однак, у 2015-2016 рр суди залишили його в силі.

Директором і власницею ТОВ "СВП-груп" є Валентина Свиридова – перша дружина екс-очільника ДУСі Андрія Кравця і матір його старшого сина Володимира.

Свиридова – приватний підприємець, продає текстильні вироби, живе у Комсомольську Полтавської області, де народився і починав будувати кар’єру Кравець. Мером цього міста був Олександр Попов, який в 2010-2013 роках також очолював КМДА і саме тоді оточення Кравця отримало від столичної влади низку ділянок у Києві.

Відомо, що "СВП-груп" також виграло інвестконкурс на зведення підземного паркінгу і громадських будівель на ділянці 1,5 га перед входом до Виставкового центру у Києві.

Нагадаємо, ім'я Андрія Кравця фігурувало у скандалі з "Гостиним двором".