"Гостиний двір" перейшов у власність держави

Право власності на будівлю "Гостиного двору" було зареєстровано за Фондом держмайна України.

Про це свідчать дані держреєстру речових прав на нерухоме майно, повідомили "Наші гроші".

Так, 21 січня Фонд держмайна України зареєстровано власником будівлі "Гостинного двору" площею 12752 кв м на Контрактовій площі, 4.

Як відомо, Гостинний двір – торговельний комплекс на Контрактовій площі у Києві, збудований у 1809 році.

Постановою Кабінету міністрів №1380 від 15 серпня 2011 року Гостинний двір було виведено з Державного реєстру пам`яток архітектури.

20 вересня 2012 року Київрада передала "Укрреставрації" в оренду на 5 років земельну ділянку під Гостинним двором для проведення реконструкції цієї будівлі під торговельно-офісний центр з гостьовою стоянкою.

Керівником "Укрреставрації" є Дмитро Ярич, який працював юристом у дружини Андрія Кравця, наближеного до екс-президента Віктора Януковича. Його ще називали "завгоспом Януковича".

3 серпня 2012 року Віктор Янукович виключив Гостиний двір з Переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації.

24 червня 2014 року Київський апеляційний адмінсуд скасував рішення Київради про виділення землі забудовнику Гостиного двору під протиправну реконструкцію будівлі.

4 липня 2014 року Київрада розірвала договір оренди з ПАТ "Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство "Укрреставрація" від 16 жовтня 2012 року.

За рішенням суду земельна ділянка під Гостинним двором була повернута місту, а будівлі в кінці 2014 року був присуджений охоронний статус – пам'ятка архітектури місцевого значення.

24 листопада 2015 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною та нечинною постанову Кабміну "Про виключення будівлі Гостинного двору у місті Києві зі списку пам’ятників архітектури, що перебувають під охороною держави".

У вересні 2016 року Господарський суд Києва відмовив фонду Держмайна у поверненні архітектурної пам'ятки Гостиного Двору у державну власність.

Гостиний двір стоїть без даху, вікон і штукатурки ще з зими 2013 року.

У 2014-2016 суди скасували дозвіл на виконання будівельних робіт, після чого роботи припинилися.

У 2018 році суд розірвав договір оренди і зобов’язав "Укрреставрацію" повернути будівлю – пам’ятку архітектури "Гостинний двір" загальною площею 9433 кв м Регіональному відділенню ФДМУ по місту Києву.

Економічна правда