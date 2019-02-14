"Укрзалізниця" планує випустити євробонди на суму до 500 мільйонів доларів

Уряд України погодив випуск "Укрзалізницею" облігацій участі в позиці (LPN, єврооблігацій) на суму до 500 мільйонів доларів через Rail Capital Markets plc, організаторами якого виступають J.P. Morgan Securities plc і Dragon Capital (Cyprus) Limited.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з документами, що надійшли в розпорядження агентства, облігації можуть бути випущені за ставкою до 11% річних на термін до семи років із можливим достроковим погашенням, а загальний розмір комісій і витрат обмежений 3,7 млн доларів.

Як обґрунтування для розміщення нових паперів за кордоном у пояснювальній записці відзначено необхідність виплатити за наявними єврооблігаціями "Укрзалізниці" 300 млн доларів (по 150 млн доларів у березні та вересні), а також обмежені можливості фінансування компанії на внутрішньому ринку.

У документах також йдеться про те, що попередні умови розміщення правління "Укрзалізниці" затвердило ще у вересні минулого року з урахуванням рекомендацій відібраних організаторів - J.P. Morgan і "Драгон Капітал", проте з урахуванням останніх тенденцій на міжнародному ринку капіталу термін обігу було розширено, а ставку змінено.

Як повідомило інформоване джерело на ринку, випуск єврооблігацій "Укрзалізниці" може бути здійснений майже відразу після очікуваного до кінця лютого випуску суверенних боргових паперів України під 375 млн доларів гарантії Світового банку на загальну суму 500-550 млн доларів.

"Укрзалізниця" планувала здійснити цей випуск ще восени 2018 року слідом за випуском єврооблігацій України, коли було розблоковано фінансування МВФ, проте змушена була відмовитися від цих планів через кон'юнктуру міжнародного ринку, що погіршилася, і невдалу спроби випуску єврооблігацій НАК "Нафтогаз України".

Наразі єврооблігації "Укрзалізниці" з погашенням у вересні 2021 року, купон за якими становить 9,875% річних, котируються за ставкою приблизно 10,24% річних.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" в травні 2013 року розмістила дебютний випуск єврооблігацій на 500 млн доларів із терміном обігу п'ять років через спеціально створену компанію Shortline plc.

Єврооблігації "Укрзалізниці" разом із цінними паперами Ощадбанку та Укрексімбанку, в 2014 році було включено до периметру реструктуризації зовнішнього суверенного та гарантованого державою боргу, ініційованої Мінфіном після затвердження МВФ нової програми EFF для України на 17,5 млрд доларів.

У березні 2016 року "Укрзалізниця" реструктуризувала єврооблігації, пролонгувавши термін погашення до 15 вересня 2021 року та підвищивши процентну ставку з 9,5% до 9,875% річних. Також було змінено графік погашення основної суми позики: 60% має бути оплачено в 2019 році, 20% - у 2020 році і 20% - у 2021 році.